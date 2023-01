Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Toujours de l'espoir Kladno et České Budějovice derniers au classement n'ont pas désarmés et retrouvent la victoire. En milieu de tableau Liberec fonce et Plzeň repart. Plus haut Třinec passe troisičme et doublé Olomouc vainqueur sur le fil Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/12/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Rytíři Kladno : 2-3

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 3-7

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 1-4

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary : 1-0

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 7-2

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 3-2 ap



hcmotor.cz Le Motor s'impose ŕ Hradec Králové

Mountfield en bonne forme reste sur quatre victoires consécutives et espère prolonger la série face au Motor qui peine dans cet hiver après les deux derniers matchs sans succès. Čermák le nouveau coach de CB fait ses débuts ce soir et espère secouer une équipe qui peine à remonter. Les lions surdominent le premier tiers mais Strmeň ne cède pas. České Budějovice profite d'un powerplay dès l'entame du deuxième vingt pour ouvrir la marque, Percy en retrait envoie un missile dans le but local. Hradec Králové surdomine pour revenir à hauteur et y parvient en suppériorité également. Verva Litvínov -: 2-3BK Mladá Boleslav -: 3-7Mountfield HK -: 1-4- Energie Karlovy Vary : 1-0- Kometa Brno : 7-2- Dynamo Pardubice : 3-2 apen bonne forme reste sur quatre victoires consécutives et espère prolonger la série face auqui peine dans cet hiver après les deux derniers matchs sans succès.le nouveau coach de CB fait ses débuts ce soir et espère secouer une équipe qui peine à remonter. Les lions surdominent le premier tiers maisne cède pas. České Budějovice profite d'un powerplay dès l'entame du deuxième vingt pour ouvrir la marque,en retrait envoie un missile dans le but local. Hradec Králové surdomine pour revenir à hauteur et y parvient en suppériorité également. Pavlík dévie au fond le slap de Blain. La domination locale est sans partage mais le score ne bouge pas, Lalancette rate même un tir de pénalité. Le jeu est rugueux et HK se retrouve en double infériorité, l'occasion est trop belle pour les automobilistes. Vopelka dans le slot pousse au fond un rebond lâché par Kiviaho. Le match est plus équilibré au dernier vingt mais Strmeň multiplie les parades pour tenir les siens. Les locaux sortent leur gardien en fin de partie, Pech et Vopelka marquent deux fois en cage vide pour assurer la belle victoire du Motor qui redémarre.

Les Oceláři gagnent pour la quatrième fois de suite et grimpent sur le podium en écrasant Brno à la dérive. Marcinko, Nestrašil et Růžička inscrivent trois points dans cette démonstration de force.

Olomouc remporte sur le fil un beau duel face au leader Pardubice. Le Dynamo a par deux fois mené la danse grâce à Hyka et Říčka mais les coqs ont su revenir à chaque fois à égalité par Dujsík puis Káňa. Les visiteurs pénalisé en prolongation se tirent une balle dans le patin et Nahodil donne la victoire au HCO qui glisse toutefois quatrième.

Plzeň renoue avec le succès après trois revers d'affilée. Courte victoire des Indiens qui s'imposent sur le plus petit des scores contre Karlovy Vary. Un seul but en powerplay de Kodýtek dès la 4ème minute a suffit aux locaux puisque Pavlát blanchit avec 31 arrêts.

Les Bílí Tygři cartonnent à Mladá Boleslav pour conforter leur huitième place. Faško-Rudáš marque un doublé tandis que Flynn et Ivan marquent trois points chacun !

Litvínov qui remonte à toute allure après 4 victoires de suite espère poursuivre sa série à domicile face aux Rytíři englués à la dernière place après trois revers d'affilée. Après un début de match dans les mains des locaux, ceux-ci ouvrent la marque logiquement. Jurčík s'échappe en break, il fait une passe à l'aveugle dans son dos jusqu'à l'autre côté pour Chalupa qui ouvre la marque. Joie de courte durée, moins de deux minutes plus tard, Indrák depuis le cercle droit a égalisé. Les locaux accélèrent et sont récompensés au début du tiers médiant. Sur une bonne contre offensive, Zygmunt sert Abdul dans l'axe qui s'y reprend à deux fois pour mettre au fond. Kladno reste patient et parvient à égaliser en fin de période, Procházka reprend victorieusement le rebond du lancer d' Indrák. Au dernier tiers les chevaliers lâchent la bride et font le jeu. Ils passent logiquement devant grâce à un but de leur capitaine Plekanec. Le temps file mais les pétrochimistes ne peuvent revenir au score. Kladno renoue avec la victoire mais reste tout de même dernier à trois points derrière Karlovy Vary.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

** : Lukáš Pech (Motor České Budějovice)

*** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

** : Lukáš Pech (Motor České Budějovice)

* : Tomáš Marcinko (Oceláři Třinec)







