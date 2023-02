Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un bel anniversaire pour Jágr Pour les 51 ans de Jágr son club de Kladno a remporté une victoire clé en vue du maintien. Le Dynamo, Vítkovice et le Sparta gagent et restent nettement en tête, Mountfield grimpe quatrième, Liberec s'accroche. En milieu de tableau, Brno se relance Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/02/2023 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 3-7

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 3-6

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 3-1

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 2-1

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 3-0

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 3-2 ap

Mountfield HK - Verva Litvínov : 3-0



Photographe : Josef Poláček pour rytirikladno.cz Jaromír Jágr gagne face au BK le jour de ses 51 ans

Kladno remporte une victoire capitale en vue du maintien le jour des 51 ans de Jágr qui a joué 15 minutes 16 et lancé 4 fois à la cage mais n'a pas compté de point. Avec ce succès arraché contre Mladá Boleslav battu pour la quatrième fois d'affilée, les Rytíři ne sont plus qu'à un point de la sortie du tunnel. Dans un premier tiers équilibré aucune des deux équipes ne trouve la faille. En powerplay, les chevaliers frappent en premier, Klepiš canonne de l'angle, Krošelj repousse mais Zikmund dans l'axe reprend victorieusement le rebond. Pýcha en solitaire ne tarde pas à égaliser d'un puissant lancer lointain. Les deux équipes se neutralisent presque tout le match, mais en toute fin de partie sur un powerplay, Dotchin redonne l'avantage aux locaux à 1'40 de la sirène. La fin de match est tendue pour Kladno qui doit évoluer en infériorité puis à 4 contre 6 après la sortie du gardien du BK. Mais malgré ses efforts le lion ne peut revenir.

Le Dynamo continue de caracoller en tête du classement avec un net succès à České Budějovice. Durant les 45 premières minutes, Pardubice peine à se détacher, l'inévitable Gulaš permet même au Motor d'égalise à 15 minutes du terme. Mais la force du leader lui permet de marquer quatre fois dans les dix dernières minutes dont deux dans la même minute. Radil s'offre un tour du chapeau dans cette nette victoire des chevaux.

Vítkovice reste second du général avec un succès plutôt convaincant à domicile contre Olomouc qui rechute. Les Américains, Krieger et Mueller permettent aux locaux de mener 2-1 après un tiers. Malgré son bombardement le coq ne peut revenir et encaisse un troisième but en dernière période pour clôturer son revers.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Le Sparta s'impose tranquillement à Karlovy Vary

Le Sparta aligne une quatrième victoire de suite sans trop de peine à Karlovy Vary. Buchtele et Kousal marquent trois points chacun pour permettre à Praha de se maintenir à la troisième place du général tandis que l'Energie tombe dixième.

Mountfield engrange une septième victoire d'affilée en balayant Litvínov qui n'a pas pu déjouer Kivaho qui blanchit avec 27 parades. Un succès clé pour Hradec Králové qui grimpe dans le bon wagon du quatuor de tête dispensé de premier tour de playoffs.

Les Bílí Tygři remportent un match important (son troisième de suite) face à Třinec pour la course au top 4. Les tigres blancs s'en rapprochent tandis que les dragons en sortent remplacés par Mountfield. Balinskis permet à Liberec de mener après un tiers, mais un doublé du meilleur compteur du championnat, Daňo, permet aux Oceláři de renverser la donne au tiers médiant. Les locaux parviennent à égaliser en dernière période. Il faut disputer une prolongation, dans laquelle Birner donne la victoire à Liberec qui revient à trois points de son adversaire du jour battu pour la deuxième fois de suite.

La Kometa repasse neuvième avec une probante victoire sur sa glace. Furch blanchit Plzeň avec 30 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

** : Dominik Furch (Kometa Brno)

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







