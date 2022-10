Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un seul rebondit Les Rytíři rebondissent en enfonçant encore un peu plus le Motor. Le Dynamo retrouve la tęte, Mladá Boleslav est troisičme, Brno quatričme. Mountfield et Karlovy Vary confirment et remontent encore Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/10/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 2-1

Verva Litvínov - Dynamo Pardubice : 0-1 TAB

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 1-2 TAB

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 2-1

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 3-4 TAB

Mountfield HK - Sparta Prague : 3-2



Photographe : Josef Poláček pour rytirikladno.cz Kladno rebondit et déjoue le Motor qui coule

Match du fond de tableau entre deux équipes qui multiplient les défaites. Les Rytíři qui restent sur six défaites de rang, reçoivent České Budějovice qui est sur 8 revers de suite. La possibilité pour l'un des clubs de sortir un peu du trou en y enfonçant l'autre. Le premier tiers plutôt équilibré ne voit pas de but. Le niveau baisse en période médiane, les fautes s'enchaînent de part et d'autres. Kladno finit par en profiter, en powerplay Plekanec dépose la rondelle au second poteau, Procházka n'a plus qu'à pousser au fond du but. Le Motor parvient à revenir dès la reprise, Hanzl contourne la cage remet au premier poteau pour Dzierkals qui déjoue Bow à bout portant. Les visiteurs continuent de dominer mais ne peuvent passer devant. Coup dur pour eux, Hrachovina, leur gardien est contraint de quitter la glace. Les chevaliers frappent encore en powerplay, Plekanec dévie dans l'angle opposé pour Brodecki qui reprend victorieusement. Le Motor inverse la tendance, mais son joueur Gulaš (8 points depuis le début de saison, 3e compteur de la ligue) quitte la glace blessé. - Vítkovice Ridera : 2-1Verva Litvínov -: 0-1 TABŠkoda Plzeň -: 1-2 TAB- Motor České Budějovice : 2-1Bílí Tygři Liberec -: 3-4 TAB- Sparta Prague : 3-2Match du fond de tableau entre deux équipes qui multiplient les défaites. Lesqui restent sur six défaites de rang, reçoiventqui est sur 8 revers de suite. La possibilité pour l'un des clubs de sortir un peu du trou en y enfonçant l'autre. Le premier tiers plutôt équilibré ne voit pas de but. Le niveau baisse en période médiane, les fautes s'enchaînent de part et d'autres. Kladno finit par en profiter, en powerplaydépose la rondelle au second poteau,n'a plus qu'à pousser au fond du but. Le Motor parvient à revenir dès la reprise,contourne la cage remet au premier poteau pourqui déjoueà bout portant. Les visiteurs continuent de dominer mais ne peuvent passer devant. Coup dur pour eux,, leur gardien est contraint de quitter la glace. Les chevaliers frappent encore en powerplay,dévie dans l'angle opposé pourqui reprend victorieusement. Le Motor inverse la tendance, mais son joueur(8 points depuis le début de saison, 3e compteur de la ligue) quitte la glace blessé.

Le Dynamo arrache un succès très compliqué à Litvínov, pourtant le cheval blanc passe premier tandis que le Verva est dernier. Dans un match globalement équilibré, Frodl (27 arrêts) et Tomek (30 arrêts) tiennent leur porte solidement close jusqu'au bout. Après une longue séance de tirs au but, Zohorna donne finalement la victoire et la première place de la ligue à Pardubice.

Mladá Boleslav remporte une victoire périlleuse à Plzeň grâce à Kousal qui a marqué dans le match et aux tirs au but. Les lions remontent sur la dernière marche du podium.

La Kometa remporte une nouvelle victoire, la troisième de suite, cette fois contre le leader Vítkovice. Un doublé de Koblížek permet aux locaux de l'emporter dans un match où ils ont été énormément dominés par le leader. Furch réalise 39 arrêts pour aider Brno à l'emporter et à monter sur le quatrième échelon. Ostrava n'est plus en tête après cette défaite.

Mountfield remporte une bonne victoire contre le Sparta un adversaire direct. Du coup les lions grimpent à la septième place du classement, devant leur adversaire du jour. Les frères Klima ont marqué chacun un but, mais Kevin a également fait une assistance.

hcbilitygri.cz Karlovy Vary l'emporte aux tirs au but ŕ Liberec

Karlovy Vary a remporté trois victoires sur ses quatre derniers matchs, en pleine confiance elle se déplace à Liberec qui prend des points sur chacun de ses matchs. Le premier vingt est équilibré, mais les tigres frappent en premier, Frolík transperce la défense visiteuse mais bute contre Habal. Filippi a suivi et propulse au fond. Profitant d'un powerplay, Rachůnek égalise. Les locaux restent habiles et Faško-Rudáš les remet devant. L'Energie égalise au début du dernier tiers, mais les efforts des Bílí Tygři sont payants et Ordoš redonne l'avantage aux locaux à moins de 2 minutes de la sirène. KV est pénalisé en plus, la messe semble dite, le gardien sort quand même pour jouer à 5 contre 5. Bartejs se joue de la défense et d'un excellent tir arrache l'égalisation à 33 secondes de la sirène finale. La prolongation ne donne rien, la séance de tirs au but permet à Černoch de marquer l'unique réalisation et de donner la victoire aux joueurs de la cité thermale, tant les tireurs locaux sont maladroits. Nouveau succès pour l'Energie qui reste calé à la dixième place tout en réduisant son retard sur ses prétendants. Liberec prend un nouveau point mais peut se mordre les doigts d'en avoir laissé passer deux très importants qui lui auraient permis d'être troisième au lieu de cinquième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Radek Koblížek (Kometa Brno)

** : Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno)

*** : Radek Koblížek (Kometa Brno)

** : Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno)

* : Tomáš Rachůnek (Energie Karlovy Vary)







