Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 4-3 (1-2, 3-0, 0-1)



hcdynamo.cz Le Dynamo domine Plzeň pour un 7e succès de suite

Le leader Pardubice ouvre le bal de la quarante-deuxième journée (qui aura lieu pour tous les autres matchs demain) en recevant Plzeň. Les locaux restent sur six victoires d'affilée et sont nettement favoris face aux Indiens battus lors de leur dernière rencontre mais qui ont tout de même remporté 3 de leurs quatre dernières parties. Avant le match, le Dynamo retire le numéro 37 du légendaire Petr Sýkora.

La partie démarre bien pour les locaux qui dominent le début de partie, Poulíček de la bleue envoie un missile le puck est repoussé mais jusqu'au premier poteau où le jeune Zeman qui joue d'habitude aveec l'équipe B pousse au fond pour son premier but en extraliga (1-0).

Les chevaux dominent la partie mais se font piéger en contre. Schleiss envoie un missile au deuxième poteau où Baránek reprend victorieusement (1-1).

Les locaux repartent à l'offensive mais se font chipper le palet deux minutes plus tard, Suchý contre, gêné il parvient à servir Schleiss dans l'axe qui donne l'avantage aux Indiens (1-2).

Pardubice accélère au deuxième vingt mais son adversaire parvient à contenir l'offensive pendant presque un quart d'heure. Musil bien lancé face au but laisse en retrait de l'autre côté pour Vondráček qui n'en demandait pas tant pour égaliser (2-2).

Le match s'emballe côté locaux, ceux-ci forcent le verrou et deux minutes plus tard repassent devant. Kolář dévie angle opposé pour Cienciala qui pousse au fond sur un one-timer impeccable (3-2).

Moins de 30 secondes plus tard, Košťálek d'un lourd lancer de la bleue alourdit encore la marque dans une ambiance de folie (4-2).

Le Dynamo a renversé le match en seulement quelques minutes, Plzeň accuse le choc. Au dernier tiers, les locaux réduisent la voilure et laisse filer. Les Indiens pressent pour revenir au score et finalement Holešinský rapproche la marque à cinq minutes de la sirène (4-3).

Plzeň retrouve espoir et mitraille pour revenir, mais en vain, la porte reste fermée jusqu'au bout. Pardubice s'impose pour la septième fois d'affilée tandis que Plzeň s'incline pour la deuxième fois de suite.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jan Schleiss

** : Tomáš Vondráček

