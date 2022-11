Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Une nouvelle lanterne rouge Kladno s'incline ŕ Hradec Králové dans un match fou et glisse ŕ la derničre place car Litvínov l'emporte pour la troisičme consécutive. Le Dynamo gagne encore et reste loin en tęte, Olomouc est également de nouveau vainqueur Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/11/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 8-7 ap

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 6-4

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 0-1

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 2-0



Photographe : Vladislav Kollert pour hcvl.cz 3e victoire de suite pour Litvínov qui n'est plus dernier

Troisième victoire consécutive pour Litvínov métamorphosé, même si elle s'est fait quelques frayeurs contre České Budějovice. Une victoire clé qui permet au Verva de quitter la dernière place du général. Un rapide premier powerplay permet à Zdráhal d'ouvrir les compteurs pour les locaux. Dzierkals égalise lui aussi en suppériorité. Les pétrochimistes font le job et dominent le premier tiers, Šalda puis Abdul seul au premier poteau mis sur orbite par une passe lumineuse de Zīle, marquent avant la première sirène. Litvínov fait les bons efforts au deuxième tiers et parvient à marquer encore deux fois pour prendre nettement les devants. Malgré ses efforts, le Motor ne parvient pas à réduire la marque avant la deuxième sirène. Puis le moteur de la voiture démarre en trombe dès la reprise. Vopelka et Čachotský marquent en moins d'une minute pour relancer le suspense. Les locaux inversent la tendance, Hlava récupère une mauvaise relance de la défense adverse et part seul face au gardien, il gagne son duel pour redonner de l'air aux siens. L'inévitable Pech permet bien aux visiteurs d'espérer encore un peu mais ils ne pourront revenir plus avant. Litvínov reste invaincu depuis que Mlejnek dirige l'équipe, les pétrochimistes quittent la dernière place de la ligue et remontent 13èmes à deux points de leur adversaire du jour.

Le Dynamo n'a pas été dans son jour le plus brillant mais il assure l'essentiel en l'emportant sur la glace de Mladá Boleslav, un septième succès consécutif pour Pardubice. Le cheval blanc conforte un peu plus sa première place, tandis que le BK subit une cinquième défaite de suite. Les lions ont été nettement dominateurs mais malgré 43 tentatives ils n'ont jamais réussi à percer la carapace de Will qui blanchit. Au deuxième vingt, Matýs entraîne tout le monde sur le côté droit du but avant de déposer une offrande à Paulovič de l'autre côté, il pousse au fond et marque le seul but de la partie.

Olomouc signe un troisième succès d'affilée en éteignant l'Energie pour rester bien au chaud dans le quatuor de tête. Nahodil et Orsava ont marqué tandis que Lukáš blanchit avec 26 arrêts.

Photographe : Stanislav Souček mountfieldhk.cz Mountfield renverse Kladno dans un match fou

Mountfield remporte une victoire incroyable dans un match fou contre Kladno qui descend à la dernière place du classement. Grâce à ce succès un peu inesperé les lions remontent à septième place du classement. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena, les locaux marquent deux fois dans la première minute de jeu grâce à Zadar et Jergl. Les Rytíři parviennent à inverser la tendance et Procházka marque son septième but de la saison pour débloquer leur compteur. L'effort des visiteurs payent puisqu'ils égalisent à la moitié du tiers. Profitant d'un powerplay les locaux repassent devant mais Brodecki égalise peu après. Les chevaliers embrochent les lions au tiers médiant en inscrivant trois buts. Lev réduit la marque dès la reprise du dernier vingt mais Brodecki marque encore une fois pour redonner trois longueurs d'avance à Kladno. Le temps file mais Mountfield presse fort, à vingt secondes d'intervalle Jergl et Lalancette font trembler les filets visiteurs et permettent au HK de revenir à une longueur, à trois minutes du terme. Les locaux surdominent et mitraillent le but des Rytíři mais ceux-ci s'accrochent à leur cage et tiennent bon. Les frères Klima font tourner derrière la cage et Lev dans l'axe parvient à fusiller Brízgala et égalise à l'ultime seconde de jeu ! La prolongation ne dure guère, McCormack dans l'angle lance entre les pads du portier des chevaliers, Hradec Králové complète l'incroyable come back ! - Rytíři Kladno : 8-7 ap- Motor České Budějovice : 6-4BK Mladá Boleslav -: 0-1- Energie Karlovy Vary : 2-0Troisième victoire consécutive pourmétamorphosé, même si elle s'est fait quelques frayeurs contre. Une victoire clé qui permet au Verva de quitter la dernière place du général. Un rapide premier powerplay permet àd'ouvrir les compteurs pour les locaux.égalise lui aussi en suppériorité. Les pétrochimistes font le job et dominent le premier tiers,puisseul au premier poteau mis sur orbite par une passe lumineuse de, marquent avant la première sirène. Litvínov fait les bons efforts au deuxième tiers et parvient à marquer encore deux fois pour prendre nettement les devants. Malgré ses efforts, le Motor ne parvient pas à réduire la marque avant la deuxième sirène. Puis le moteur de la voiture démarre en trombe dès la reprise.etmarquent en moins d'une minute pour relancer le suspense. Les locaux inversent la tendance,récupère une mauvaise relance de la défense adverse et part seul face au gardien, il gagne son duel pour redonner de l'air aux siens. L'inévitablepermet bien aux visiteurs d'espérer encore un peu mais ils ne pourront revenir plus avant. Litvínov reste invaincu depuis quedirige l'équipe, les pétrochimistes quittent la dernière place de la ligue et remontent 13èmes à deux points de leur adversaire du jour.Len'a pas été dans son jour le plus brillant mais il assure l'essentiel en l'emportant sur la glace de, un septième succès consécutif pour Pardubice. Le cheval blanc conforte un peu plus sa première place, tandis que le BK subit une cinquième défaite de suite. Les lions ont été nettement dominateurs mais malgré 43 tentatives ils n'ont jamais réussi à percer la carapace dequi blanchit. Au deuxième vingt,entraîne tout le monde sur le côté droit du but avant de déposer une offrande àde l'autre côté, il pousse au fond et marque le seul but de la partie.signe un troisième succès d'affilée en éteignant l'pour rester bien au chaud dans le quatuor de tête.etont marqué tandis queblanchit avec 26 arrêts.remporte une victoire incroyable dans un match fou contrequi descend à la dernière place du classement. Grâce à ce succès un peu inesperé les lions remontent à septième place du classement. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena, les locaux marquent deux fois dans la première minute de jeu grâce àet. Les Rytíři parviennent à inverser la tendance etmarque son septième but de la saison pour débloquer leur compteur. L'effort des visiteurs payent puisqu'ils égalisent à la moitié du tiers. Profitant d'un powerplay les locaux repassent devant maiségalise peu après. Les chevaliers embrochent les lions au tiers médiant en inscrivant trois buts.réduit la marque dès la reprise du dernier vingt maismarque encore une fois pour redonner trois longueurs d'avance à Kladno. Le temps file mais Mountfield presse fort, à vingt secondes d'intervalleetfont trembler les filets visiteurs et permettent au HK de revenir à une longueur, à trois minutes du terme. Les locaux surdominent et mitraillent le but des Rytíři mais ceux-ci s'accrochent à leur cage et tiennent bon. Les frèresfont tourner derrière la cage etdans l'axe parvient à fusilleret égalise à l'ultime seconde de jeu ! La prolongation ne dure guère,dans l'angle lance entre les pads du portier des chevaliers, Hradec Králové complète l'incroyable come back !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Will (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Lev (Mountfield HK)

*** : Roman Will (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Lev (Mountfield HK)

* : Nicolas Hlava (Verva Litvínov)







