TELH : Victoire et 1er point pour Perret Le Dynamo Pardubice repasse premier en profitant de la défaite de Vítkovice. Les Oceláři et le Sparta talonnent le podium. Brno, Mladá Boleslav, Mountfield repartent de l'avant tandis que Litvínov remonte Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/12/2022

Oceláři Třinec -

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 3-2 TAB

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 2-1

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 0-2

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 3-2 ap

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 4-3 ap

HC Olomouc - Sparta Praha : 0-1



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield s'impose sur le fil face ŕ Vítkovice

Mountfield qui est en bas de tableau, a du s'arrêter au stade des demi-finales en CHL, les lions peuvent désormais se concentrer sur le championnat, la réception du leader Vítkovice, ne s'annonce pas de tout repos. Pour la première fois de la saison, Jordann Perret est aligné dans l'équipe. Un premier tiers équilibré permet tout de même aux locaux de prendre les devants grâce à Lev assisté par Perret qui marque son premier point. Les deux équipes se font la course poursuite au deuxième, les mineurs égalisent mais Lev redonne l'avantage au MHK. Mueller égalise en suppériorité, Bukarts donne l'avantage aux visiteurs. En toute fin de tiers, Hradec Králové égalise. Après un dernier tiers vierge il faut disputer une prolongation, en toute fin de celle-ci, Zachar contre il sert Blain dans l'axe qui donne la victoire aux locaux. Mountfield remonte à la dixième place du général. Vítkovice perd la première place. Energie Karlovy Vary : 4-2- Bílí Tygři Liberec : 3-2 TAB- Motor České Budějovice : 2-1Škoda Plzeň -: 0-2- Rytíři Kladno : 3-2 ap- Vítkovice Ridera : 4-3 apHC Olomouc -: 0-1qui est en bas de tableau, a du s'arrêter au stade des demi-finales en CHL, les lions peuvent désormais se concentrer sur le championnat, la réception du leader, ne s'annonce pas de tout repos. Pour la première fois de la saison,est aligné dans l'équipe. Un premier tiers équilibré permet tout de même aux locaux de prendre les devants grâce àassisté parqui marque son premier point. Les deux équipes se font la course poursuite au deuxième, les mineurs égalisent maisredonne l'avantage au MHK.égalise en suppériorité,donne l'avantage aux visiteurs. En toute fin de tiers, Hradec Králové égalise. Après un dernier tiers vierge il faut disputer une prolongation, en toute fin de celle-ci,contre il sertdans l'axe qui donne la victoire aux locaux. Mountfield remonte à la dixième place du général. Vítkovice perd la première place.

Plzeň vaincu sur le fil juste avant la trêve a vu sa série de victoires se briser, à domicile les Indiens ont du encore baisser pavillon face au Dynamo qui rebondit après un passage plus délicat. Říčka ouvre rapidement le score dès la cinquième minute de jeu. Zámorský a l'occasion d'égaliser sur un tir de pénalité mais Frodl repousse. Au tiers médiant, Říčka double la mise pour les chevaux. Malgré 30 tentatives, les locaux ne peuvent déjouer Frodl qui blanchit. Pardubice remporte un bon succès et repasse en tête du championnat. Plzeň perd une place et est désormais cinquième.

Les Oceláři maintiennent leur quatrième place en s'imposant tranquillement à domicile contre l'Energie qui glisse vers le bas et occupe la douzième place. Les dragons ont mené 3-0 après quarante minutes grâce notamment à un doublé de Hudáček et deux points de Daňo. Karlovy Vary parvient à réduire l'écart au dernier vingt, mais sans vraiment inquiéter son adversaire du jour.

Courte mais très précieuse victoire pour le Sparta qui s'impose sur le plus petit des scores à Olomouc. Un seul but de Tomášek en powerplay au premier tiers a suffit puisque Kovář blanchit avec 33 arrêts. Praha est cinquième à égalité de la quatrième place et à un point derrière la troisième toujours détenue par les Moraves.

Brno remonte au général à la septième place après une laborieuse victoire contre Kladno. La Kometa fait la course en tête tout le match mais les Rytíři égalisent par deux fois, Jágr s'offre une assistance, son troisième point en deux matchs. En prolongation, Holík marque son deuxième but de la partie pour donner la victoire locale.

bkboleslav.cz Mladá Boleslav s'impose de justesse face au Motor

Mladá Boleslav renoue avec la victoire après quatre revers d'affilée en mettant fin à la remontée du Motor. Dans un match nettement dominé par les visiteurs, les locaux ont su tenir bon sous le bombardement et passer devant au dernier tiers grâce à un incroyable but en infériorité numérique. Fořt remporte l'engagement part seul en break, parvient à drible trois joueurs, se retourne et expédie à l'aveugle la rondelle dans la cage adverse.

Litvínov s'offre une troisième victoire de suite en s'imposant au bout du suspense face à Liberec et poursuit sa remontée en accrochant la onzième place. Flynn donne l'avantage aux tigres blancs mais peu après l'inévitable Estephan égalise. Les pétrochimistes prennent les devants au deuxième tiers, mais le bombardement intense des visiteurs permet au slovaque Faško-Rudáš d'égaliser. Après une prolongation sans but, l'affaire se règle aux tirs au but et Litvínov en marque deux contre un.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Kovář (Sparta Praha)

** : Peter Holík (Kometa Brno)

*** : Jakub Kovář (Sparta Praha)

** : Peter Holík (Kometa Brno)

* : Robert Říčka (Dynamo Pardubice)







