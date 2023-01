Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Winter Game et rédemption Třinec remporte avec brio le Winter Game ŕ Bratislava, le Dynamo repasse premier, Plzeň et Mladá Boleslav se replace en milieu de tableau tandis qu'en bas Kladno et l’Energie sont en rédemption Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/01/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 2-4

BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 3-2 ap

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 4-1 Rytíři Kladno : 0-3

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 3-4

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 6-1



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Třinec écrase Brno dans le Winter Game Vítkovice Ridera -: 0-3Bílí Tygři Liberec -: 3-4- Kometa Brno : 6-1 Les Oceláři "recevaient" Brno à Bratislava pour un match d'hiver en extérieur au stade Tehelné pole. Si les fans (11 367) et l'ambiance incroyable de cette partie étaient au rendez vous, le suspense lui a été oublié en République tchèque. Les dragons ont carbonisé la comète avec un cinglant 6-1 ! Pourtant les Moraves ont lancé plus que les Silésiens mais Kacetl a été dans une forme olympique devant les filets du champion en titre en repoussant 32 lancers, il ne s'est incliné que face à Süss. Pour les métallurgistes, Hudáček marque quatre points, Nestrašil trois et Daňo deux. Les matchs hivernaux se poursuivent demain avec un match d'extraliga slovaque entre le Dukla Trenčín et le HKM Zvolen. Puis dimanche avec un match vétéran tchéco-slovaque entre les Ol d Boys du Slovan Bratislava et les Old Boys du Sparta Praha. Le week end hivernal se concluera dimanche soir avec un dernier match d'extraliga slovaque, l'énorme derby entre le Slovan Bratislava et son éternel rival du HC Košice. Dynamo reprend les commandes de l'extraliga avec un succès arraché à Liberec. Les chevaux ont mené la danse tout le match mais à chaque fois se sont fait égaliser par les tigres blancs qui ont pu compter sur Filippi en forme avec deux points. Profitant d'un powerplay tardif Pardubice arrache la victoire à 11 secondes de la fin, la passe de Kousal est dévié involontairement par le patin de Kolmann dans son propre but ! En plus de "l'auteur" du but victorieux, Sedlák et Čerešňák marquent également deux points.

Plzeň met fin à sa série de trois défaites de suite en s'imposant tranquillement à domicile contre Litvínov. Les pétrochimistes mènent pourtant après un tiers grâce à un tir de pénalité réussit d'Estephan. Les Indiens renversent la partie au tiers médiant avec deux buts puis deux nouveau en dernière période. Suchý marque deux buts, Pour compte également deux points et Baránek deux points.

hcmotor.cz L'Energie l'emporte ŕ České Budějovice et rebondit

L'Energie remporte un match pour la survie à České Budějovice et dépasse son adversaire du jour pour remonter douzième. Rachůnek et Černoch marquent dès l'entame du match pour donner deux longueurs d'avance aux visiteurs après à peine 3 minutes de jeu. Le Motor s'accroche et rapproche le score par deux fois dans le tiers médiant mais un nouveau but de KV lui permet de toujours garder l'avantage. Au dernier tiers les locaux mitraillent mais sans succès avant d'encaisser un dernier but en cage vide qui les clouent.

Mladá Boleslav retrouve le sourire devant ses partisans avec un succès arraché en prolongation face à Mountfield. Par deux fois les visiteurs ont mené la danse grâce à leurs étrangers, Perret et Blain. Les locaux sont revenus au score à chaque fois. En fin de prolongation, Lantiniemi déjà buteur dans la partie s'arrache pour ne pas perdre le palet en zone offensive, il réussit une incroyable passe dans le dos en tombant pour Söderlund qui seul face au gardien gagne son duel et fait hurler la foule pour son premier but en vert. Le BK remonte au dixième rang.

Après trois défaites de suite les Rytíři sont allés cherchés une excellente victoire à Ostrava chez le leader. Brízgala blanchit avec 24 arrêts. Kladno reste dernier mais revient à égalité de point avec le Motor.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

** : Alex Lintuniemi (BK Mladá Boleslav)

