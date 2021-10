Coupe de France Hockey sur glace - CDF : 16ème résultats des 19 et 20 octobre 2021 Résultats du mardi 19 et mercredi 20 octobre de la Coupe de France de Hockey sur Glace. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 19/10/2021 à 21:19 Tweeter

Résultats des 16ème de la Coupe de France



Mardi 19 octobre 2021

POULE NORD 1/16 20:00 Neuilly/Marne Rouen 1 - 2 TaB (0-1 1-0 0-0 0-1) 1/16 20:00 Meudon Cergy-Pontoise 2 - 7 (1-1 1-2 0-4) 1/16 20:00 Reims Amiens 3 - 11 (2-2 0-3 1-6) POULE OUEST 1/16 20:00 Brest Bordeaux 2 - 5 (2-2 0-2 0-1) 1/16 20:30 Nantes Anglet 4 - 3 TaB (2-2 1-0 0-1 1-0) POULE EST 1/16 20:00 Strasbourg Grenoble 1 - 6 (1-1 0-1 0-4) 1/16 20:00 Chamonix Mulhouse 6 - 2 (1-0 2-1 3-1) 1/16 19:00 Roanne Epinal 2 - 8 (1-2 1-4 0-2) 1/16 20:30 Annecy Morzine-Avoriaz 4 - 2 (1-0 0-2 3-0) POULE SUD 1/16 20:00 Marseille Briançon 1 - 4 (0-1 1-2 0-1) 1/16 19:30 Montpellier Gap 1 - 3 (0-0 1-2 0-1)

Mercredi 20 octobre 2021

POULE NORD 1/16 18:30 Metz Valenciennes 0 - 12 (0-6 0-4 0-2) 1/16 20:30 Courbevoie Wasquehal Lille 1 - 5 (1-2 0-1 0-2) POULE OUEST 1/16 20:00 Tours Angers 0 - 6 (0-2 0-2 0-2) POULE EST 1/16 20:00 Chambéry Mont-Blanc 6 - 3 (3-2 1-0 2-1) POULE SUD 1/16 20:00 Toulon Nice 1 - 22 (0-7 1-8 0-7)

Programme de la Coupe de France 2021/2022 1er tour : Samedi 2 octobre 2021

16èmes de finale : Mardi 19 et Mercredi 20 octobre 2021

8èmes de finale : Mardi 2 et Mercredi 3 novembre 2021

Quarts de finale : Mardi 30 novembre et Mercredi 1er décembre 2021

Demi-finales : Mardi 5 janvier 2022

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news hola a écrit le 21/10/2021 à 08:58 On peut féliciter Nantes pour avoir sorti un club de l'élite ils sont ambitieux ils veulent jouer en élite le club est bien structuré et ils se donnent les moyens de leurs ambitions , les félicitation à Neuilly également les terribles dragons toujours qualifiés en CHL ont tremblé jusqu'au bout, les éléphants sont métamorphosés par rapport à la saison passée tant mieux pour eux, par contre à Marseille on retombe dans la monotonie et la médiocrité mais ils ont des excuses des joueurs blessés ou au repos oh bonne mère peuchère " un seul être vous manque et tout est dépeuplé" le comble c'est que le coach est satisfait des joueurs! 2 défaites d'affilée et un déplacement périlleux chez les bisons pour une 3ème défaite à venir peut être? On s'est débarrassé du papa à la tête de la fédé si on pouvait se débarrasser des rejetons ça ne serait pas du luxe, un beau salaire et en plus il se complaît dans la médiocrité, même en tribunes on lui a demandé de partir mais il s'accroche comme une bernique sur son rocher, on attend avec impatience le résultat à Neuilly pour infirmer ou confirmer mes dires.











