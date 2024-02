Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL: L'EUROPE EST GRENAT Source : Champions Hockey League Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 20/02/2024 à 22:03 Tweeter Genève-Servette HC

Genève-Servette HC s'octroie le titre européen, en battant le Skellefteå AIK aux Vernets. C'est sur le score de 3-2 que les Grenat ont vaincu la formation suédoise. C'est le deuxième titre conquis en deux ans par le GSHC de Jan Cadieux.



Désormais retour aux affaires du championnat. Après cette pause européenne, les joueurs du comté de Västerbotten (4e du classement) ont rendez-vous avec MoDo Hockey le 22 février et le Servette (qui a encore une place en play-offs à aller chercher) reprendra le jeu le 24 février chez le SC Bern. Après avoir écarté Lukko Rauma en 1/2 finale ( lire ici ) et Växjö Lakers en 1/4 de finale ( lire ici ), les'octroie le titre européen, en battant leaux Vernets. C'est sur le score de 3-2 que les Grenat ont vaincu la formation suédoise. C'est le deuxième titre conquis en deux ans par le GSHC de Jan Cadieux.Désormais retour aux affaires du championnat. Après cette pause européenne, les joueurs du comté de Västerbotten (4e du classement) ont rendez-vous avec MoDo Hockey le 22 février et le Servette (qui a encore une place en play-offs à aller chercher) reprendra le jeu le 24 février chez le SC Bern. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo