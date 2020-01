Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Jour 1 La première journée du tournoi à 6 nations de hockey sur glace a touché à sa fin. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 18/01/2020 à 10:30 Tweeter Yves Seira Pour tout savoir sur le tournoi à 6 équipes, cliquez sur l'image! C'est très idéalement que la Suède et la Suisse ont débuté leur tournoi. Les deux équipes ont battu la Slovaquie et la République tchèque en entrée de tournoi. Retrouvez notre article sur le



Les Hommes débuteront "leur" tournoi ce samedi avec 2 matchs des plus intéressants et deux places en demi-finales féminines se joueront déjà (



Etat du tournoi après la 1ère journée:

Femmes

GROUPE A

1. Suède 2 pts

2. Slovaquie 1 pt

3. Allemagne 0 pt



GROUPE B

1. Suisse 2 pts

2. Rép. tchèque 1 pts

3. Japon 0 pt



Hommes

