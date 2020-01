Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Jour 5 Trois nations ont été médaillées durant le 5e jour de compétition des JOJ 2020. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 21/01/2020 à 22:44 Tweeter Yves Seira Pour tout savoir sur le tournoi à 6 équipes, cliquez sur l'image! Le Jour n°5 est synonyme de médaille d'or et de bronze ! Chez les dames, ce sont les Slovaques qui occupent la 3e place du podium (



Dès 12 heures, à Lausanne, les hommes joueront leur médaille, qu'elle soit de bronze ou d'or. (



Etat du tournoi après la 5ème journée:

Femmes

Petite finale: Slovaquie 2-1 Suisse

Grande finale: Japon 4-1 Suède



Hommes

Demi-finale 1: Etats-Unis 2-1 Canada

Demi-finale 2: Russie 10-1 Finlande











