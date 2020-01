Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Jour 6 et Dernier Le jour de la finale masculine a sonné et a donné ses médailles ! Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 22/01/2020 à 17:09 Tweeter Yves Seira Pour tout savoir sur le tournoi à 6 équipes, cliquez sur l'image! Le dernier jour de la compétition a vu les trois médailles distribuées aux équipes masculines. Le Canada a affronté la Finlande et les Etats-Unis ont défié la Russie ! Le dernier jour de la compétition a vu les trois médailles distribuées aux équipes masculines. Le Canada a affronté la Finlande et les Etats-Unis ont défié la Russie !

C'est aussi le moment pour votre rédaction de donner nos



Podium:

Femmes

Slovaquie : Médaille de bronze

Suède : Médaille d'argent

Japon : Médaille d'or



Hommes

Canada: Médaille de bronze

Etats-Unis: Médaille d'argent

Russie: Médaille d'or C'est aussi le moment pour votre rédaction de donner nos étoiles du tournoi et de vous rappeler que toutes les informations se trouvent ici: ( Classements et programmes ).Podium: La rédaction remercie vivement toute l'organisation et les bénévoles de Lausanne 2020 pour leur accueil et leur disponibilité. Evidemment, nous vous remercions également de nous avoir suivi durant ce parcours olympique en terres vaudoises.











