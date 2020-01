Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Canada (CAN) vs Finlande (FIN) 4 - 2 (3-1 0-0 1-1) Le 22/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Canada (CAN) ] [ Finlande (FIN) ] L'érable, naturellement Le Canada joue la Finlande pour la médaille de bronze ! Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 22/01/2020 à 20:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Pour en arriver là, le Canada perdu contre la Russie (



Il faudra 3 tirs cadrés (en autant de tentatives) pour que le Canada s’offre le 1-0, par Antonin Verreault. Cette réussite intervient suite à une courte séquence de domination, des hommes au maillot rouge, à 01:45. C’est sûr, la défense de Topias Leinonen est réveillée… mais pas suffisamment. Une minute plus tard, Nate Danielson double la mise (02:48). Peu importe la situation, les Nord-Américains mènent la barque et les quelques essais finlandais sont rapidement repoussés (8e). Une seule occasion, initiée par la triplette offensive de Mika Monkkonen va réellement mettre en danger le portier Vincent FIlion (9e). À 10:40, Cedrick Guindon et les Rouges reprennent complètement le contrôle des affaires en inscrivant le 3-0. À contre-courant, les hommes en blanc et bleu privent Filion d’un blanchissage, grâce à Elmeri Laakso, la faute à une pénalité canadienne, à 14:17 !



Le Canada commence cette seconde période en infériorité numérique, mais parvient tout de même à se créer une occasion (16e) et après maintes réussites manquées, et à égalité numérique 4 contre 4 (21e), les deux formations ne trouveront pas l’issue durant ce tiers médian. Ni Tommi Mannisto (22e), ni l’offensive menée par Adamo Fantili (25e), même le tic-tac-toe terminé par Nate Danielson. Les défenses de Mika Marttila et de Gordie Dwyer étant pratiquement imperméables. En début de T3, les Finlandais se montrent beaucoup plus agressifs sur le palet, ce qui leur permet de mettre Filion à contribution à cinq reprises en autant de sorties de zone. Profiter de cet avantage et en tirer parti est probablement ce que Mika Marttila a suggéré à ses joueurs, cela a été suffisant pour transformer une pénalité canadienne (35e;37e) en goal. Le match est relancé par Elmeri Laakso (37:16), mais il y a encore un but à rattraper. Cependant, ni Santeri Sulku (43e), ni Elmeri Laakso (44e;45e), ni Jere Lassila (45e) ne trouvent l'égalisation à 6 contre 5 et le Canada valide sa médaille de bronze avec un 4-1, dans la cage vide, Cedrick Guindon marqué à 31.6 secondes de la fin du temps réglementaire.



