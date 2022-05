Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Swiss League Hockey sur glace - Kevin Bozon aussi en Ajoie Le HC Ajoie confirme l'arrivée de Kevin Bozon, dans ses rangs, pour une saison. Il y rejoint un compatriote. Source : HC Ajoie Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2022 à 22:13 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Le HCA peut compter sur un nouvel attaquant de poids Après plusieurs saisons dans les rangs du EHC Winterthur (2017-2022,



L'attaquant français, formé à Lugano, Genève et La Chaux-de-Fonds, a engrengé plus de 217 matchs avec les formations de Winterthur et La Chaux-de-Fonds en deuxième division, pointé à 117 reprises pour 46 buts. Il a également été prêté trois matchs au HCA, par le club zurichois (31:28 de jeu au total, 2' de pénalité), durant cette campagne 21-22. Il s'agissait de ses premiers pas en première division helvète.



Actuellement, les frères Bozon et plusieurs autres joueurs de National League et Swiss League sont inclus dans la préparation de l'EDF au Mondial 2022 d'Helsinki (



Kevin Bozon confirme sur le site du club jurassien : « Après mes quelques matchs la saison dernière avec le HCA, je suis vraiment heureux d’avoir convaincu Julien Vauclair de me donner ma chance en National League. Je vais me battre au maximum pour l’équipe et ses supporters. »

La formation ajoulote reçoit un nouveau joueur français dans son effectif (Lou Bogdanoff. La destination de ce dernier est le EHC Visp, en Swiss League.



Dans le même communiqué, le HCA confirme le retour de son ancien junior, Lilian Garessus (19 ans), après plusieurs années, aux EHC Biel-Bienne Spirit (U17-U20) et HC Bienne. Après plusieurs saisons dans les rangs du(2017-2022, lire ici ), le frère cadet de Tim et fils de Philippe Bozon, revient à Porrentruy pour une saison. Cette annonce parait le 29 avril sur le site du HC Ajoie.L'attaquant français, formé à, a engrengé plus deavec les formations deeten deuxième division,. Il a également été prêté trois matchs au HCA, par le club zurichois (), durant cette campagne 21-22. Il s'agissait de ses premiers pas en première division helvète.Actuellement, les frères Bozon et plusieurs autres joueurs de National League et Swiss League sont inclus dans la préparation de l'EDF au lire ici ). Kévin a pris part à plusieurs matchs de préparation, notamment au dernier à Bled, face à la Slovénie.Kevin Bozon confirme sur le site du club jurassien : « Après mes quelques matchs la saison dernière avec le HCA, je suis vraiment heureux d’avoir convaincu Julien Vauclair de me donner ma chance en National League. Je vais me battre au maximum pour l’équipe et ses supporters. »La formation ajoulote reçoit un nouveau joueur français dans son effectif ( lire ici ) et en voit partir un autre:. La destination de ce dernier est le, en Swiss League.Dans le même communiqué, le HCA confirme le retour de son ancien junior,(19 ans), après plusieurs années, aux(U17-U20) et © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur