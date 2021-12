Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : 1ère place et qualification Le Traktor prend la tête de la ligue et est d'ores et déjà qualifié pour les playoffs 2022. A l'Ouest, les Jokerit confirment leur troisième place, le Severstal sa cinquième. En bas de tableau, le Vityaz et Riga gagnent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2021 à 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 1-3

Tcherepovets - Dynamo Moscou : 4-2

Nijni Novgorod - Riga : 3-4 ap

Sotchi - Podolsk : 3-4

CSKA Moscou - Helsinki : 2-3



KHL Le Traktor vire en tête et se qualifie déjà pour les playoffs

Le Traktor domine Omsk dans un match où il aura été pourtant largement dominé. Mais grâce à cette victoire il repasse provisoiremment en tête de l'Orient (avec deux matchs d'avance) et composte son billet pour les séries. Une belle soirée de fin d'année pour le club à l'ours blanc. Un bon premier tiers permet aux visiteurs de mener 2-0 grâce à Blajievsky et Tertychny. Tchelyabinsk subit au tiers médiant mais n'encaisse pas et même marque un troisième but signé Hyka. L'Avangard mitraille mais sans résultat, finalement à la dernière minute, Bereglazov déjoue enfin le portier ouralien, trop tard pour espérer revenir pour autant. Will échoue de peu à blanchir le champion en titre mais repousse tout de même pas moins de 46 lancers !



KHL Les Jokerit désarçonnent le CSKA et assurent la 3e place

Dans le choc occidental du jour, les Jokerit l'emportent à Moscou face au CSKA qui subit une deuxième défaite de suite contre un adversaire du top 3 et le voit donc s'éloigner. Les locaux sont plutôt dominateurs en début de partie mais se font surprendre en contre et Schroeder ouvre la marque. Okulov et Kamenev régalent dans un jeu de passes et le second nommé égalise peu après. Dès la reprise du deuxième tiers, un lancer de Pakarinen est dévié à plusieurs reprises et finit par prendre à contre pied le portier local. Dans la foulée, Nordström s'échappe seul en break, Holm le retient irrégulièrement déclenchant un tir de pénalité. Nordström s'élance il fait une belle feinte qui fait plonger Lindbäck avant de loger la rondelle juste sous la barre. Le CSKA reste plus dangereux mais ne parvient pas à passer devant. Un powerplay finlandais règle la partie en fin de dernier tiers. Turunen dans le cercle gauche vient cueillir Reideborn.

Le Severstal remet la marche en avant en disposant du Dynamo Moscou grâce à un excellent début de match où il a mené 3-0 en 13 petites minutes. Un doublé de Lindberg remet les visiteurs dans le bon sens mais ceux-ci ne peuvent égaliser. Vovchenko qui compte son deuxième point de la soirée ajoute un dernier but au troisième tiers pour asseoir la victoire des siens.

Le Vityaz semble aller mieux en cette fin de saison et inflige une nouvelle défaite à Sotchi qui semble de plus en plus loin de raccrocher. Starkov complète le tour du chapeau pour assurer la victoire banlieusarde. Les visiteurs mènent rapidement 3-1, le Leopard parvient à égaliser à l'entame du dernier tiers mais encaisse un dernier but fatal en fin de partie.

Riga confirme sa remontée sous la houlette de Krikunov avec un succès remporté à Nijni Novgorod qui est de plus en plus à la peine. Un doublé de Agostino et mener deux fois au score n'ont pas suffit au Torpedo. En prolongation, Ozols en solitaire vient donner la victoire aux Lettons.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stepan Starkov (Vityaz Podolsk)

** : Patriks Ozols (Dinamo Riga)

