Hockey sur glace - KHL : A tire-d'aile Les Eperviers balayent l'Amur pour rester en tte, talonns par Oufa. Le CSKA vire en tte l'Ouest, le Severstal deuxime. Le Spartak gagne le derby pour sa premire victoire de la saison Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 08/09/2020 06:00

Tcherepovets - Novossibirsk : 2-1

Spartak Moscou : 1-3

Minsk - Oufa : 3-4

Omsk - Khabarovsk : 8-2

CSKA Moscou - Nur-Sultan : 3-1



L'Avangard continue son parcours sans faute en corrigeant Khabarovsk. Le premier tiers plutôt équilibré voit chaque équipe marquer une fois. Le deuxième tiers est une longue agonie pour les visiteurs qui encaissent pas moins de six buts ! L'Amur parvient à trouver la faille une deuxième fois en dernier tiers mais Omsk veut avoir le dernier mot et troue le but adverse transformé en gruyère, une huitième fois. Shumakov marque deux buts et trois points. Sekac, Boucher et Semyonov comptent deux points chacun. L'Avangard truste la première place de la ligue avec cet excellent début de saison.

Salavat Yulaev remporte sa troisième victoire en autant de matchs en dominant Minsk. Pourtant la partie commence très mal, Protas et Prince marquent deux buts en deux minutes pour donner un bel avantage aux locaux. Un gros effort des Bachkirs leur permet d'égaliser avant la première sirène. Granlund auteur de deux buts dans ce match permet aux visiteurs de prendre les devant avant le powerplay vert fasse un nouveau trou dans la coque biélorusse. Minsk domine le dernier vingt, recolle au score mais ne parvient pas à égaliser et doit s'incliner.



Le Severstal signe un deuxième succès de suite en enfonçant un peu plus Novossibirsk qui doute. Kodola profite d'un rapide premier powerplay pour mettre les locaux devant. Le Sibir égalise également en supériorité grâce à Jokipakka. Dès la reprise du dernier tiers les Sidérurgistes reprennent les devants, le slap de Provolnev est dévié par Abdul au fond des filets sibériens. Ce petit avantage suffit ensuite aux locaux pour s'imposer et grimper à la deuxième place occidentale.

Premier derby de Moscou de la saison entre le Dynamo et le Spartak tous deux à la recherche de leurs premiers points. Après un premier tiers accroché mais sans but ce sont les bleus et blancs qui ouvrent le score. Alekseïev dévie parfaitement dans la profondeur pour Efremov qui troue le but adverse. Le Dynamo semble tenir le match, mais bien contré sur un powerplay, il se fait rejoindre en score, Vichnievsky égalise alors que son équipe est en infériorité ! Les Spartakistes récupèrent un powerplay peu arpès et Lehterä donne l'avantage aux siens. Il ne reste plus au Spartak qu'à tenir bon grâce à de solides arrêts de Bespalov et de trouver la cage vide pour l'emporter.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)

** : Markus Granlund (Salavat Yulaev Oufa)

* : Nikita Bespalov (Spartak Moscou)



