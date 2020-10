Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Amur surprise L'Amur remporte un large succs surprenant et remonte au gnral, Kazan prend provisoirement la tte de l'Est, Oufa suit de prs, Pkin signe une 2e victoire de suite. A l'Ouest le SKA gagne confortablement Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 20/10/2020 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Helsinki : 4-1

Novossibirsk - Kazan : 1-3

Pékin - Nijni Novgorod : 3-1

Saint-Pétersbourg - Podolsk : 5-1

Sotchi - Oufa : 0-2

Riga - Magnitogorsk : ANNULE



hcamur.ru L'Amur Khabarovsk surclasse Helsinki

Toujours touché par la COVID-19, Riga se voit contraint d'annuler un autre match.

L'Amur qui souffle le chaud et le froid reçoit Helsinki qui est en forme. Un duel disproportionné sur le papier, mais sur la glace il en a été tout autre chose. Le premier tiers démarre vite et bien, les tentatives sont nombreuses de part et d'autres, les fautes pleuvent mais les powerplay sont inefficaces. Les Finlandais en supériorité perdent le palet à la bleue, Butuzov en break ouvre le score en toute fin de période. Dès la reprise, Tomas Zohorna parvient à lancer parfaitement Polunin qui fonce en break et double la mise dans une clameur. Helsinki s'applique et finalement réussit à fructifier sa supériorité numérique, à quatre contre trois, le coup de canon de Lehtonen finit au fond. Les fautes continuent au dernier tiers et Vasiliev dans l'angle remet plein axe pour Polunin qui marque son deuxième but du match. L'Amur régale dans l'ultime vingt, Polunin met devant le but, Butuzov dévie au fond. Très nette victoire de Khabarovsk qui grimpe à la 9ème place à un point seulement du bon wagon.

Kazan s'impose sans coup férir à Novossibirsk et prend la tête de l'Orient grâce à un premier tiers de feu avec trois buts dont deux de Petrov. Dans la rencontree Da Costa réalise une assistance.

Oufa l'emporte logiquement à Sotchi avec deux buts dans le dernier tiers, Tarasov blanchit avec 27 arrêts.

Le Red Star Kunlun poursuit sa remontée avec un deuxième succès de suite, cette fois face au Torpedo. Après un premier tiers vierge, les Pékinois prennent deux longueurs d'avance, puis 3-0 dès l'entame du dernier tiers. Ilyin réduit la marque juste après mais les visiteurs ne reviendront pas au score.



Victoire confortable du SKA à domicile qui surclasse Podolsk grâce à deux points de Trenin, Tkachyov et Kuzmenko.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Polunin (Amur Khabarovsk)

** : Vladimir Butuzov (Amur Khabarovsk)

* : Kirill Petrov (Ak Bars Kazan) - Helsinki : 4-1Novossibirsk -: 1-3- Nijni Novgorod : 3-1- Podolsk : 5-1Sotchi -: 0-2Riga - Magnitogorsk :Toujours touché par la COVID-19, Riga se voit contraint d'annuler un autre match.L'qui souffle le chaud et le froid reçoitqui est en forme. Un duel disproportionné sur le papier, mais sur la glace il en a été tout autre chose. Le premier tiers démarre vite et bien, les tentatives sont nombreuses de part et d'autres, les fautes pleuvent mais les powerplay sont inefficaces. Les Finlandais en supériorité perdent le palet à la bleue,en break ouvre le score en toute fin de période. Dès la reprise,parvient à lancer parfaitementqui fonce en break et double la mise dans une clameur. Helsinki s'applique et finalement réussit à fructifier sa supériorité numérique, à quatre contre trois, le coup de canon definit au fond. Les fautes continuent au dernier tiers etdans l'angle remet plein axe pourqui marque son deuxième but du match. L'Amur régale dans l'ultime vingt,met devant le but,dévie au fond. Très nette victoire de Khabarovsk qui grimpe à la 9ème place à un point seulement du bon wagon.s'impose sans coup férir àet prend la tête de l'Orient grâce à un premier tiers de feu avec trois buts dont deux de. Dans la rencontreeréalise une assistance.Oufa l'emporte logiquement à Sotchi avec deux buts dans le dernier tiers,blanchit avec 27 arrêts.Lepoursuit sa remontée avec un deuxième succès de suite, cette fois face au. Après un premier tiers vierge, les Pékinois prennent deux longueurs d'avance, puis 3-0 dès l'entame du dernier tiers.réduit la marque juste après mais les visiteurs ne reviendront pas au score.Victoire confortable duà domicile qui surclassegrâce à deux points deet*** : Aleksandr Polunin (Amur Khabarovsk)** : Vladimir Butuzov (Amur Khabarovsk)* : Kirill Petrov (Ak Bars Kazan) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo