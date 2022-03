Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Au bout de la nuit Le CSKA remporte le 3e match après 126 minutes de jeu. 3e victoire également pour le Traktor, le Metallurg prend les devants dans la série Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2022 à 10:38 Tweeter

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 3-5 (2-1)

Nijnekamsk - Tchelyabinsk : 2-3 ap (0-3)

CSKA Moscou : 2-3 ap (0-3)



KHL Le CSKA l'emporte après 126'34 de jeu

Le CSKA emporte une troisième victoire dans la série à Iaroslavl cette fois et pousse son adversaire au bord de l'élimination. Le Lokomotiv a été pourtant dominateur mais se retrouve mené en fin de partie après un doublé d'Okulov. Finalement Shalunov égalise à 1'33 de la sirène finale. Après trois prolongations de vingt minutes chacune nettement dominées par les cheminots il n'y a toujours pas de vainqueurs. Il faut entammer une quatrième prolongation, une pénalité locale finit par emporter la décision. Le slap de Dahlbeck s'écrase sur le poteau, Isayev est au sol, Sorkin propulse le rebond au fond à la 126'34 ! Il s'agit du deuxième match le plus long de la KHL, le record est détenu par une partie de 142 minutes réglée en cinquième prolongation ! Les deux équipes ont joué l'équivalent de plus de deux matchs de suite. Iaroslavl dos au mur devra vaincre ou mourir dans le match 4.



Le Metallurg surpris au match 1 a rmis les pendules à l'heure et empoche une deuxième nette victoire de suite pour mener dans la série qui l'oppose au Barys. Un excellent début de match permet aux visiteurs de mener 5-0 à l'entame du dernier tiers grâce notamment à deux points de Karpov, Akolzin et Goldobin. Les Métallurgistes réduisent l'allure ce qui permet aux Kazakhs de marquer trois fois dans les dix dernières minutes pour sauver l'honneur, Valk inscrit trois points. Magnitka récupère l'avantage de la glace et fait tanguer Nur-Sultan.

Nijnekamsk qui a vu son gardien finlandais Tuohimaa et son buteur américain légendaire Sexton, quitter le club, doit l'emporter à domicile pour renverser la série contre Tchelyabinsk. Dans une partie encore une fois équilibrée, les loups ont été battus pour la troisième fois, le gouffre est de plus en plus près. Menés en toute fin de partie, Klok parvient à arracher l'égalisation à 1'36 du terme. En prolongation Yarullin donne la victoire aux Ouraliens qui pourraient balayer dès le prochain match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukas Klok (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)

