Iaroslavl - Spartak Moscou : 1-0 TAB



KHL Kraskovsky donne la victoire en fusillade au Lokomotiv

Le Lokomotiv, troisième reçoit le Spartak qui lutte pour s'extraire du bas de classement. Lors de la dernière rencontre entre ces deux équipe le Loko l'avait emporté en prolongation. Les locaux sont rapidement pénalisés, Kraskovsky et Averin partent en break à deux, le premier sert le second son tir frôle l'angle grand ouvert, grosse frayeur des visiteurs pourtant en supériorité. Iaroslavl continue d'être dangereux à l'image de Malychev seul dans l'axe mais qui rate le cadre.

Le Spartak profite des fautes locales pour appuyer sur le cage mais Pasquale tient le fort avec brio. Le Lokomotiv démarre la deuxième période à fond de train. Petersson à toute allure laisse devant le but pour Pääjärvi qui vient buter à bout pourtant sur le portier visiteur. Malgré leurs efforts les locaux ne trouvent pas de solution.

Le dernier tiers est plus équilibré mais le score reste vierge. Malgré un bon poressing local, et le palet qui franchit la ligne, l'arbitre préfère refuser à ause d'une grosse confusion devant le but et d'une probable interférence sur le gardien slovaque. Il faut donc disputer une prolongation, Korchkov seul en break échouedevant Hudacek, décidemment imbattable.

Aux tirs au but Pasquale n'en laisse passer aucun et complète sa belle soirée avec un nouveau jeu blanc (25 arrêts). Korchkov et Kraskovsky qui en marque un sublime, réussissent leur tentative, Iaroslavl remporte une 7ème victoire consécutive et conforte sa troisième place. Le point récupéré par le Spartak le fait grimper dans le bon wagon au huitième rang.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Julius Hudacek

** : Edward Pasquale

* : Vladimir Tkachyov



