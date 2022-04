KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Battu Le CSKA s'incline à Saint-Pétersbourg et subit sa première défaite des playoffs Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/04/2022 à 08:37 Tweeter

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 2-1 (1-1)



KHL Le SKA fait chuter le CSKA

Après un mauvais départ en finale de conférence occidentale, le SKA s'est repris en remportant le match 2 et en égalisant. Il inflige du coup la première défaite des playoffs au CSKA.

Après une ouverture du score accrobatique de l'inusable Popov au premier tiers. Falkovsky égalise et Gusev permet aux locaux de passer devant.

Comme au match 1, les Pétersbourgeois ont été nettement dominateurs mais cette fois cela a suffit pour l'emporter.

La série continue à Moscou pour les matchs 3 et 4 mercredi et vendredi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ivan Fedotov

** : Nikita Gusev

