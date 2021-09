Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Bison et Cerf s'élancent Première victoire pour Minsk et Nijni Novgorod. Le Metallurg, Oufa et le Dynamo Moscou confirment Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/09/2021 à 06:00 Tweeter

Magnitogorsk : 1-2

Ekaterinbourg - Oufa : 2-4

Kazan - Nijni Novgorod : 1-3

Tcherepovets - Minsk : 1-4

Dynamo Moscou - Novossibirsk : 4-0



Tcherepovets recevait Minsk deux équipes battues en ouverture, l'une d'elle allait pouvoir remporter sa première victoire à l'issue de cette partie. Bengtsson ouvre la marque d'un tir de la bleue dès la 27ème seconde. Minsk maintient la pression, Tedenby lance, le portier repousse dans l'angle mais Mosalyov parvient à glisser dans l'angle. Shugayev est rappelé au banc remplacé par Shostak. Les locaux reviennent dans le jeu et en powerplay, Morozov décale idéalement Vovchenko qui réduit la marque. Au tiers médiant le jeu est équilibré, mais Demkov récupère dans l'angle et sert Usov seul devant le but sidérurgiste, il n'en demandait pas tant pour doubler l'avance biélorusse. Le Severstal presse pour revenir, sans résultat, il sort son portier en fin de match, Buinitsky profite de l'aubaine pour corser la mise en cage vide. Premier succès convaincant pour Minsk qui séduit après une déroute lors de la première rencontre.

Premier succès également pour le Torpedo qui est allé s'imposer à Kazan avec solidité. Il ne fallait que deux minutes à Jafyarov pour ouvrir la marque. Tikhomirov gérait la pression adverse en repoussant tout. Un double faute tatare au début du dernier tiers pliait le match, Agostino et Schenfeld marquaient en supériorité pour permettre au cerf de s'échapper et de remporter sa première victoire. La réduction du score par les locaux n'est qu'anecdotique.

Le Dynamo n'a pas tremblé pour son deuxième match et s'impose en toute confiance face à Novossibirsk. Très solides au premier tiers, les policiers ouvrent les compteur par leur capitaine Shipatchyov en powerplay. Dans la foulée, Shipatchyov double la mise. Les Moscovites continuent leur domination sans partage et Rachevsky marque en supériorité numérique en toute fin du tiers médiant. En fin de partie, Igumnov derrière la cage dépose une offrande dans le slot où Chebykin pousse au fond. Bocharov blanchit avec 24 arrêts.



hcbarys.kz Le Metallurg remporte une 2e victoire de suite

Le Metallurg réussit une deuxième victoire de suite à l'extérieur mais plus délicate sur la glace de Nur-Sultan. Après quarante minutes sans but ce sont les Kazakhs qui ouvrent la marque. Un engagement gagné en zone offensive permet à Mikhaïlis de déposer une offrande au second poteau pour Lilja qui déjoue Olkinuora. Les locaux sont pénalisés dans la foulée et Karpov égalise. La partie reste disputée, à moins d'une minute trente du terme, Chibisov dévie le slap de Pachnin au fond pour donner un avantage décisif à Magnitogorsk.

Oufa continue de faire le show et remporte un deuxième succès convaincant de suite et commence à faire douter Ekaterinbourg, surclassé pour la seconde fois. Un excellent début de match des visiteurs leur permet de mener 2-0 dès la sixième minute. L'Avto sonné parvient à se reprendre mais ne peut réduire le score. Makeyev parvient enfin à débloquer le compteur local au deuxième tiers. Mais Oufa marque encore deux fois en l'espace d'une minute pour reprendre le large. Da Costa dévie au vol pour réduire la marque dans son premier but de la saison (voir



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Sakari Manninen (Salavat Yulayev Oufa)

* : Tyler Graovac (Dinamo Minsk)



