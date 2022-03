Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Cartons L'Avangard et le Spartak ont cartonné au premier match Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2022 à 06:00 Tweeter

Omsk : 1-8 (0-1)

Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou : 1-6 (0-1)



KHL Le Spartak écrase et humilie le SKA

Grosse surprise pour l'ouverture de cette série, le Spartak automatiquement qualifié à cause du départ des Jokerit de la KHL, était promis aux chiens contre le SKA et pourtant... Un premier tiers parfait permet aux Spartakistes d'enfiler trois buts. Les locaux parviennent à inscrire leur premier but mais le Spartak continue son job et marque encore trois fois. A domicile Saint-Pétersbourg est humilié. Drozdov et Khokhlachyov inscrivent deux points.



Tonitruante victoire pour l'Avangard également qui inflige à Magnitogorsk à domicile sa pire défaite en playoffs de l'histoire. Un premier tiers parfaitement maîtrisé permet au champion en titre d'inscrire quatre buts sans réplique. Le score continue d'enfler et les locaux sombrent définitivement sans aucun espoir de retour. Cehlarik marque quatre points. Prokhorkin s'offre un doublé et trois points, trois également pour Soshnikov et Yakupov. Sharipzyanov marque un doublé, deux points aussi pour Semyonov et Svedberg.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Cehlarik (Avangard Omsk)

** : Nikolaï Prokhorkin (Avangard Omsk)

Magnitogorsk - Omsk : 1-8 (0-1)
Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou : 1-6 (0-1)

Grosse surprise pour l'ouverture de cette série, le Spartak automatiquement qualifié à cause du départ des Jokerit de la KHL, était promis aux chiens contre le SKA et pourtant... Un premier tiers parfait permet aux Spartakistes d'enfiler trois buts. Les locaux parviennent à inscrire leur premier but mais le Spartak continue son job et marque encore trois fois. A domicile Saint-Pétersbourg est humilié. Drozdov et Khokhlachyov inscrivent deux points.

Tonitruante victoire pour l'Avangard également qui inflige à Magnitogorsk à domicile sa pire défaite en playoffs de l'histoire. Un premier tiers parfaitement maîtrisé permet au champion en titre d'inscrire quatre buts sans réplique. Le score continue d'enfler et les locaux sombrent définitivement sans aucun espoir de retour. Cehlarik marque quatre points. Prokhorkin s'offre un doublé et trois points, trois également pour Soshnikov et Yakupov. Sharipzyanov marque un doublé, deux points aussi pour Semyonov et Svedberg.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Peter Cehlarik (Avangard Omsk)
** : Nikolaï Prokhorkin (Avangard Omsk)
* : Aleksandr Khokhlachyov (Spartak Moscou)











