Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Choc des titans Omsk remporte le match au sommet de l'Orient. Le Metallurg remonte, tandis que le Torpedo, le Sibir et le Barys poursuivent leurs sries de victoires. A l'Ouest, frayeurs pour le CSKA, victoires confortables pour le Lokomotiv et Minsk Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 02/12/2020 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Sotchi : 2-0

Novossibirsk - Spartak Moscou : 2-0

Omsk - Kazan : 3-0

Nijnekamsk - Minsk : 1-5

Nijni Novgorod - Tchelyabinsk : 2-0

Iaroslavl - Tcherepovets : 5-1

Dynamo Moscou - Magnitogorsk : 2-6

CSKA Moscou - Pékin : 3-2 ap



KHL Hrubec et Omsk arrtent Kazan dans le choc des titans

Duel au sommet de l'Orient entre le leader Kazan qui affronte l'Avangard, son dauphin. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena pour la rencontre, en effet au bout de 36 secondes les visiteurs sont pénalisés. Kaski d'un lourd slap envoyé depuis la bleue ouvre la marque dès la première minute de jeu. Le tiers est équilibré et se joue sur un bon rythme, mais le score n'évolue pas avant la première sirène. Kazan hausse le ton en deuxième tiers mais se heurte à Hrubec. Omsk lui donne une leçon de réalisme, Knight récupère le palet, part en break et s'en va doubler la mise. L'Epervier accélère en fin de tiers médiant et Pokka profite de l'écran devant le but tatar pour alourdir la marque. Le dernier tiers est équilibré et l'Avangard gère tranquillement son avance jusqu'au bout. Hrubec blanchit avec 33 arrêts. Omsk l'emporte et se rapproche à deux points de son adversaire avec deux matchs en retard, la première place est à portée des serres de l'épervier.

Magnitogorsk continue de remonter en surclassant le Dynamo grâce à deux buts et trois points de Chibisov, le métallurgiste en forme du moment. Martynov et Nekolenko s'offrent deux points.

Le Torpedo continue son bon parcours et inflige une défaite au Traktor. Tandis que Schenfeld et Jafyarov scoraient, Tikhomirov blanchit avec 28 arrêts. Nijni Novgorod reste septième.

Le Sibir sortait ses nouveaux maillots alternatifs hivernaux et les a bien etrainés en s'imposant devant ses partisans face au Spartak. Dans un match où les locaux ont été parfaitement réalistes avec un but dans les deux premiers tiers, signés Li et Khokhlov et un blanchissage de Säteri (32 arrêts).

Le Barys assure à domicile contre Sotchi grâce à deux buts marqués en une minute par Lilja et Starchenko. Les 29 parades et le blanchissage de Karlsson suffit ensuite aux Kazakhs.



cska-hockey.ru En prolongation, Soshnikov dlivre le CSKA, bouscul par Pkin

Le CSKA s'est fait des frayeurs face à la lanterne rouge de la conférence orientale, le Red Star Kunlun. Un bon premier tiers permet aux Pékinois par l'intermédiaire de Sproul d'ouvrir la marque. Les locaux poussent au deuxième tiers mais ne peuvent marquer, à l'inverse Lechtchenko double la mise. Dès la reprise Andronov rapproche la marque. Le CSKA hausse encore le ton et en powerplay, Kiselevitch égalise. Il faut disputer une prolongation, Soshnikov lancé à toute allure, emporte tout le monde, contourne la zone et fusille Shikin qui enguirlande sa défense apathique. Un bon point sauvé par Pékin, qui l'eût cru avant le début de la rencontre.

Le Lokomotiv surclasse Tcherepovets dans le derby du Nord un succès qui s'est dessiné dans le dernier tiers où les locaux ont pris leur envol. Kayumov et Korchkov marquent deux points dans cette rencontre.

Très nette victoire également pour Minsk qui balaye le Neftekhimik et récupère la quatrième place occidentale. Sharangovitch et Prince marquent tous deux un doublé dans cette démonstration.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Egor Sharangovitch (Dinamo Minsk)

** : Andreï Chibisov (Metallurg Magnitogorsk)

* : Simon Hrubec (Avangard Omsk) - Sotchi : 2-0- Spartak Moscou : 2-0- Kazan : 3-0Nijnekamsk -: 1-5- Tchelyabinsk : 2-0- Tcherepovets : 5-1Dynamo Moscou -: 2-6- Pékin : 3-2 apDuel au sommet de l'Orient entre le leaderqui affronte l', son dauphin. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena pour la rencontre, en effet au bout de 36 secondes les visiteurs sont pénalisés.d'un lourd slap envoyé depuis la bleue ouvre la marque dès la première minute de jeu. Le tiers est équilibré et se joue sur un bon rythme, mais le score n'évolue pas avant la première sirène. Kazan hausse le ton en deuxième tiers mais se heurte à. Omsk lui donne une leçon de réalisme,récupère le palet, part en break et s'en va doubler la mise. L'Epervier accélère en fin de tiers médiant etprofite de l'écran devant le but tatar pour alourdir la marque. Le dernier tiers est équilibré et l'Avangard gère tranquillement son avance jusqu'au bout.blanchit avec 33 arrêts. Omsk l'emporte et se rapproche à deux points de son adversaire avec deux matchs en retard, la première place est à portée des serres de l'épervier.continue de remonter en surclassant legrâce à deux buts et trois points de, le métallurgiste en forme du moment.ets'offrent deux points.Lecontinue son bon parcours et inflige une défaite au. Tandis queetscoraient,blanchit avec 28 arrêts. Nijni Novgorod reste septième.Lesortait ses nouveaux maillots alternatifs hivernaux et les a bien etrainés en s'imposant devant ses partisans face au. Dans un match où les locaux ont été parfaitement réalistes avec un but dans les deux premiers tiers, signésetet un blanchissage de(32 arrêts).Leassure à domicile contregrâce à deux buts marqués en une minute paret. Les 29 parades et le blanchissage desuffit ensuite aux Kazakhs.Les'est fait des frayeurs face à la lanterne rouge de la conférence orientale, le. Un bon premier tiers permet aux Pékinois par l'intermédiaire ded'ouvrir la marque. Les locaux poussent au deuxième tiers mais ne peuvent marquer, à l'inversedouble la mise. Dès la repriserapproche la marque. Le CSKA hausse encore le ton et en powerplay,égalise. Il faut disputer une prolongation,lancé à toute allure, emporte tout le monde, contourne la zone et fusillequi enguirlande sa défense apathique. Un bon point sauvé par Pékin, qui l'eût cru avant le début de la rencontre.Lesurclassedans le derby du Nord un succès qui s'est dessiné dans le dernier tiers où les locaux ont pris leur envol.etmarquent deux points dans cette rencontre.Très nette victoire également pourqui balaye leet récupère la quatrième place occidentale.etmarquent tous deux un doublé dans cette démonstration.*** : Egor Sharangovitch (Dinamo Minsk)** : Andreï Chibisov (Metallurg Magnitogorsk)* : Simon Hrubec (Avangard Omsk) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo