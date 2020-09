Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Cinglant derby Le Dynamo surclasse le Spartak dans le derby et continue sa remonte, le SKA prend la tte de l'Ouest. A l'Est, l'Avtomobilist remporte le choc au sommet et prend la deuxime place galit avec la premire place. Kazan suit bien, le Traktor remonte toujours Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 21/09/2020 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Omsk : 4-3 ap

Tchelyabinsk - Khabarovsk : 5-0

Kazan - Sotchi : 5-3

Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 5-0

Saint-Pétersbourg - Nijni Novgorod : 2-1



KHL Cajkovsky et le Dynamo explosent le Spartak

Deuxième derby de la saison entre le Dynamo et son frère ennemi du Spartak, lors de la première rencontre les rouges et blancs l'avaient emportés, cette fois les bleus et blancs se vengent de fort belle manière. Les locaux démarrent bien et Jaskin ouvre le score sur un powerplay bien négocié, le puck heurte le casque du Tchèque et termine au fond. Dans la foulée, Bryukvin pousse au fond un palet qui traine devant la cage visiteuse. Le Dynamo continue de cogner au deuxième tiers, Cajkovsky qui lobe le portier au sol, puis Lindberg en break solitaire (pour son premier but KHL) alourdissent le score. Bryukvin qui subtilise le palet à la défense et fusille le portier à bout portant achève la démonstration de force du club de la police. Bocharov blanchit avec 19 arrêts. Quatrième victoire de suite pour le Dynamo Moscou qui grimpe au quatrième rang.

Saint-Pétersbourg remporte de justesse son match face au Torpedo. Les visiteurs ouvrent la marque au premier tiers mais une bonne deuxième période au SKA de marquer deux fois et de renverser la tendance, juste assez pour l'emporter et prendre la première place de l'Occident.



Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru

Kazan reste au contact du sommet de sa conférence après un succès logique mais pas forcément facile contre Sotchi qui n'aura pas démérité mais repart bredouille. Tikhonov s'offre un doublé, Galimov et Azevedo comptent également deux points.

Le Traktor assure à domicile en corrigeant Khabarovsk dans un match à sens unique. Un doublé de Byvaltsev au premier quart d'heure de jeu donne déjà un avantage conséquent aux Ouraliens. Le reste du match se déroule comme du papier à musique, Kravtsov y va encore de son but et d'une assistance de même que Bailen. Avec 17 arrêts Will blanchit, Tchelyabinsk monte à la sixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimir Bryukvin (Dynamo Moscou)

** : Viktor Tikhonov (Ak Bars Kazan)

* : Alekseï Byvaltsev (Traktor Tchelyabinsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

