Novossibirsk - Khabarovsk : 3-2

Ekaterinbourg - Tchelyabinsk : 2-3

Oufa - Minsk : 8-3

Iaroslavl - Tcherepovets : 2-1

Dynamo Moscou - Helsinki : 4-0

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 4-3 TAB

Spartak Moscou - Kazan : 0-3



ska.ru Le SKA remporte le derby de l'armée aux tirs au but

Saint-Pétersbourg reçoit le CSKA pour un derby de l'armée très attendu entre, comme toujours, les deux premiers de l'Occident. La partie démarre fort, un rapide premier powerplay permet à Burdasov en break d'ouvrir les compteurs pour les locaux dès la deuxième minute. Dans la foulée, Leipsic en contre dévie au deuxième poteau pour Soshnikov qui pousse au fond et égalise. Le SKA domine séchement mais le score ne bouge pas. Un magnifique une-deux permet à Morozov de remettre les locaux devant à la 45ème. Marchenko double la mise sur une bonne phase pétersbourgeoise. A 1'30 du terme, Okulov réduit l'écart dans un angle improbable. Le CSKA sort son gardien et presse, Shalunov égalise dans l'ultime minute de jeu. Aux tirs au but le SKA l'emporte grâce à une tentative réussie de Marchenko mais il peut bien se mordre les doigts de n'avoir pas tenu le score.

Dynamo Moscou fait le show à domicile et s'impose nettement face à Helsinki, dépassé. Garipov réalise son premier jeu blanc avec sa nouvelle équipe en repoussant 24 tentatives. Muranov marque un doublé, le capitaine Shipatchyov s'offre deux points.



KHL Kazan met le Spartak Moscou à terre

Nette victoire pour Kazan dans la capitale face au Spartak. Sur les trois buts marqués, Da Costa fait une assistance et continue sa forme olympique. Bilyalov blanchit avec 33 arrêts.

Le Traktor remporte le derby de l'Oural à Ekaterinbourg grâce notamment à deux points de Bailen.

Démonstration de force pour Oufa qui fait sombrer Minsk. Dans cette partie offensive, Manninen marque trois points dont deux buts, Granlund, Naumenkov, Hartikainen et Kadeikin comptent deux points chacun.

Le Sibir accroit son avance sur la zone rouge en dominant Khabarovsk dans un match contrasté. Sayustov, Korotkov et Vyatcheslav Ushenin qui marque contre son ancienne équipe, permettent aux locaux de mener 3-0 au premier vingt. L'Amur inverse la tendance mais ne peut revenir au tiers médiant, le dernier tiers voit les tigres surdominer. Butuzov et Golubev permettent aux visiteurs de recoller, mais ceux-ci n'égaliseront pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Bailen (Traktor Tchelyabinsk)

** : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)

