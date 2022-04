Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Come-back complété Le CSKA s'impose nettement au match 7 et gagne la Coupe Gagarine après avoir été mené 3-1 dans la finale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2022 à 17:02 Tweeter

CSKA Moscou : 1-4 (3-4)



KHL Le CSKA remporte le match 7 et la Coupe Gagarine

Le CSKA après avoir remporté les deux derniers matchs et égalisé dans la finale est en bonne position mentale pour l'emporter même si le match décisif à lieu à Magnitogorsk.

Les Moscovites sont très dominants au premier tiers et logiquement prennent un double avantage, grâce à Karnaukhov et l'inusable vétéran de 41 Popov.

Les Métallurgistes surdominent le tiers médiant mais ne parviennent pas à battre Fedotov. Pire encore, sur l'unique occasion de la période, Okulov alourdit encore la mise. Finalement dans les dernières secondes du tiers, Maillet débloque le compteur local en powerplay.

Magnitogorsk continue son pressing constant au dernier tiers mais la machine est cassée depuis trois matchs. Vorobyov n'a plus le choix il sort son gardien pour tenter le tout pour le tout. Kamenev en profite pour conclure dans la cage vide et assurer la victoire du CSKA.

Le CSKA complète le come-back dans cette finale 2022, mené 3-1 il a réussit à remporter les trois matchs suivants pour arracher la Coupe Gagarine au match 7. Deuxième succès KHL pour le club le plus titré au monde.

Une victoire du plus riche club KHL qui achève une saison compliquée marquée par l'annulation de plus d'un mois de compétition à cause du Covid. Puis d'un classement modifié par un calcul alambiqué qui a encore une fois favorisé les clubs proches de la direction de la ligue et pénalisé d'autres. Puis l'invasion de l'Ukraine, où on a vu des banderoles ou des affiches très politiques dans les tribunes tandis que les mêmes fans se plaignent du traitement politique de l'IIHF qui a exclu la Russie des compétitions internationales. Ensuite le départ des clubs de l'UE de la ligue, les Jokerit et Riga. Puis le départ de nombreux étrangers et l'espèce de chantage sur ceux qui restaient ou hésitaient fais par les clubs. Aujourd'hui de nombreux responsables de la ligue ou des clubs glosent sur la réduction du nombre d'étrangers dans une politique nationaliste presque xénophobe. L'avenir s'annonce bien sombre pour la KHL, quels joueurs non russes reviendront ? S'ils sont payés en roubles, il y a peu de chance qu'on en retrouve dans les clubs. Seront-ils même encore acceptés ? Le niveau de la ligue en souffrira, et même de grands joueurs russes, pourront tourner les yeux vers l'ouest, si les salaires baissent en raison de la crise économique que la Russie subit suite aux sanctions occidentales. Une fin de saison bien difficile donc pour la K, on ne sait comment on la retrouvera en septembre avec cette conjoncture internationale bien sombre qui plane sur l'Europe de l'Est...



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Konstantin Okulov

** : Pavel Karnaukhov

* : Philippe Maillet Magnitogorsk -: 1-4Le CSKA après avoir remporté les deux derniers matchs et égalisé dans la finale est en bonne position mentale pour l'emporter même si le match décisif à lieu à Magnitogorsk.Les Moscovites sont très dominants au premier tiers et logiquement prennent un double avantage, grâce àet l'inusable vétéran de 41Les Métallurgistes surdominent le tiers médiant mais ne parviennent pas à battre Fedotov. Pire encore, sur l'unique occasion de la période,alourdit encore la mise. Finalement dans les dernières secondes du tiers,débloque le compteur local en powerplay.Magnitogorsk continue son pressing constant au dernier tiers mais la machine est cassée depuis trois matchs.n'a plus le choix il sort son gardien pour tenter le tout pour le tout.en profite pour conclure dans la cage vide et assurer la victoire du CSKA.Le CSKA complète le come-back dans cette finale 2022, mené 3-1 il a réussit à remporter les trois matchs suivants pour arracher la Coupe Gagarine au match 7. Deuxième succès KHL pour le club le plus titré au monde.Une victoire du plus riche club KHL qui achève une saison compliquée marquée par l'annulation de plus d'un mois de compétition à cause du Covid. Puis d'un classement modifié par un calcul alambiqué qui a encore une fois favorisé les clubs proches de la direction de la ligue et pénalisé d'autres. Puis l'invasion de l'Ukraine, où on a vu des banderoles ou des affiches très politiques dans les tribunes tandis que les mêmes fans se plaignent du traitement politique de l'IIHF qui a exclu la Russie des compétitions internationales. Ensuite le départ des clubs de l'UE de la ligue, les Jokerit et Riga. Puis le départ de nombreux étrangers et l'espèce de chantage sur ceux qui restaient ou hésitaient fais par les clubs. Aujourd'hui de nombreux responsables de la ligue ou des clubs glosent sur la réduction du nombre d'étrangers dans une politique nationaliste presque xénophobe. L'avenir s'annonce bien sombre pour la KHL, quels joueurs non russes reviendront ? S'ils sont payés en roubles, il y a peu de chance qu'on en retrouve dans les clubs. Seront-ils même encore acceptés ? Le niveau de la ligue en souffrira, et même de grands joueurs russes, pourront tourner les yeux vers l'ouest, si les salaires baissent en raison de la crise économique que la Russie subit suite aux sanctions occidentales. Une fin de saison bien difficile donc pour la K, on ne sait comment on la retrouvera en septembre avec cette conjoncture internationale bien sombre qui plane sur l'Europe de l'Est...*** : Konstantin Okulov** : Pavel Karnaukhov* : Philippe Maillet © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur