Helsinki : 3-4

Omsk - Oufa : 3-4 TAB

Riga - Podolsk : ANNULE



KHL Oufa s'impose dans un match important contre Omsk

Plusieurs cas de COVID-19 dans les rangs du Dinamo Riga débouchent sur l'annulation du match et son report à une date utlérieure.

Oufa se déplace dans la banlieue de Moscou pour y affronter Omsk toujours loin de ses bases. Un duel au sommet de la division Tchernychyov. Kaski donne rapidement l'avantage aux Sibériens. En powerplay Khokhlachyov double la mise. L'avantage est conséquent mais la domination des visiteurs montrent bien que rien n'est fini. Hartikainen débloque le compteur bachkir, en fin de période Granlund égalise. Dès la reprise, Khokhryakov donne l'avantage aux visiteurs qui évoluent pourtant en infériorité. Le temps file mais Omsk arrache l'égalisation tardivement, sur un powerplay bien négocié par Boucher. Aux tirs au but finalement, Soshnikov donne la victoire au Salavat Yulaev qui se rapproche de son adversaire du jour.



Les Jokerit bien placés dans le milieu de tableau, ont remporté une victoire serrée mais précieuse à Novossibirsk. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, car après 15 secondes de jeu Norman ouvre le score. Oleg Li marque deux fois mais le Sibir ne fait que courrir après le score mené à chaque fois par leur adversaire du jour. Ruohomaa sur un service de Li, permet aux locaux de passer devant avant la première sirène. Dans un deuxième vingt disputé mais équilibré, Helsinki parvient à égaliser. Les visiteurs font l'effort en dernier tiers et un lancer lointain de Lööv fait un drôle d'effet et termine au fond, suffisant pour Helsinki qui l'emporte et prend la quatrième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oleg Li (Sibir Novossibirsk)

** : Viktor Lööv (Jokerit Helsinki)

