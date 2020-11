Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Décollage tardif L'Avangard se réveille au dernier tiers pour remporter le derby. Minsk s'impose à l'extérieur et repasse 4e Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2020 à 06:00 Tweeter

Minsk : 1-2

Novossibirsk - Omsk : 1-4



KHL L'Avangard Omsk frappe au dernier tiers et gagne le derby

Novossibirsk durement corrigé par Minsk il y a deux jours, espèrent se relancer dans le derby sibérien face à l'Avangard. Le match est disputé et intéressant dès les premiers coups de patins, malgré les efforts des uns et des autres le score ne bouge pas dans les vingt premières minutes de jeu. Le Sibir accélère au tiers médiant et domine la partie, ses efforts finissent par être récompensés. Sayustov en break dévie parfaitement vers Chesalin qui trouve la faille entre les pads de Hrubec. Omsk revient métamorphosé sur la glace en dernière période. Yakupov s'offre un raid solitaire longe le but mais échoue devant Säteri, le puck traîn et Boucher le propulse au fond pour l'égalisation. Les visiteurs récupèrent rapidement une supériorité, Khokhlachyov, canonne, le portier local repousse mais Boucher bien placé dans le slot, pousse le rebond dans la cage. Omsk continue de dominer largement les débats, Chistyakov d'un coup de canon depuis la ligne bleue, double l'avance visiteuse. NSK peine à renverser la tendance et l'Avangard joue avec le temps pour lui. En fin de partie, les locaux tentent le tout pour le tout et sortent leur gardien. Sekac en profite pour corser encore l'addition. Les Avangardistes remportent le derby sibérien et n'ont plus que deux points de retard sur la première place avec un match de moins.



Minsk en déplacement très loin dans l'extrême orient russe affronte Khabarovsk. Les locaux démarrent vite et bien et l'inévitable Butuzov ouvre la marque côté local. Une avance qui ne dure guère, en effet il ne faut qu'une minute à Kozun pour égaliser en supériorité numérique. L'Amur domine nettement le deuxième tiers mais Furch tient bon sur sa ligne. Minsk renverse la tendance en dernier tiers et Prince marque le but décisif. Deuxième victoire à l'extérieur pour les Biélorusses qui récupèrent la quatrième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Reid Boucher (Avangard Omsk)

** : Dominik Furch (Dinamo Minsk)

* : Aleksandr Khokhlachyov (Avangard Omsk)



