KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Dernier arrivé Le Dynamo Moscou se qualifie au bout du suspense au match 7 contre un courageux Severstal Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2022 à 21:43 Tweeter

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 2-1 (4-3)



KHL Eryomenko et le Dynamo éliminent le Severstal au match 7 - Tcherepovets : 2-1

Le Dynamo qui a perdu une balle de match à l'extérieur se retrouve devant ses partisans pour un septième match contre le Severstal, le vainqueur continuera, le vaincu en restera là.

Les locaux surdominent le premier tiers, Igumnov et Voynov trouvent la faille et donnent une avance confortable aux policiers. Les Moscovites continuent de dominer au deuxième tiers mais ne peuvent plus marquer.

Dès la reprise du troisième tiers, Morozov permet aux sidérurgistes de recoller. Le tiers est plus équilibré mais le score ne bouge plus.

Petite victoire du Dynamo Moscou en ce septième match, ce qui lui permet de rejoindre le dernier carré occidental. Aux vues de ses prestations du premier tour, on voit mal comment il pourrait inquiéter le CSKA.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vyatcheslav Voynov

** : Vladislav Podyapolsky

* : Aleksandr Eryomenko © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo