Kazan - Oufa : 4-1

Nijnekamsk - Magnitogorsk : 1-4

Sotchi - Riga : 4-2



KHL Sotchi domine Riga et prend des points importants

Sotchi de retour au jeu reçoit Riga un duel de bas de tableau entre deux équipes à la recherche de points. Le premier tiers très disputé et bien équilibré. Le Leopard montre les crocs en powerplay. Tochitsky dévie angle opposé pour Shmelyov qui lance, devant le but Kolgotin tente de dévier, mais bute sur le gardien, il reprend une deuxième fois et met au fond. Sotchi accélère le rythme au deuxième tiers et domine la rencontre, Miromanov double la mise en fin de période. Dès la reprise du dernier vingt, Maione reprend avec succès un rebond relâché plein axe par Tretyak. Les locaux tentent de se relancer. Shmelyov lancé en break redonne un peu d'air aux siens. Dans la foulée sur un powerplay, Dzierkals reprend un one timer parfait pour maintenir son équipe dans le coup. Riga pousse pour égaliser, sans succès. Un powerplay lui permet d'espérer, Miromanov se jette pour bloquer la rondelle, il parvient à lancer Rudenkov qui part en break, le capitaine de Sotchi fusille le portier adverse et double la mise en infériorité ! Riga pousse mais ne revient plus. Sotchi remporte le match de la peur et prend un peu d'écart avec son adversaire du jour, mais la sortie du tunnel est encore loin pour les joueurs de la riviera russe.



Kazan reçoit Oufa pour un derby vert toujours alléchant entre deux équipes du haut de tableau. La partie commence vite et bien côté local, Da Costa ouvre le score en powerplay après 4 minutes de jeu. Les visiteurs malmenés sur le glaçon tiennent bon, mieux encore Pustozyorov égalise en début de deuxième tiers. Les efforts locaux finissent par être récompensés, Azevedo redonne l'avantage, Galiev assisté par Da Costa fait le break dans la foulée en supériorité numérique. Les Tatars déroulent et Da Costa conclut en cage vide pour son troisième point d'une soirée prolifique ! (lire

Nijnekamsk qui tente de s'extraire du bas de tableau, reçoit Magnitogorsk en quête de rachat. Les visiteurs font le show au premier tiers et Pashnin et Lammikko marquent à quelques secondes d'intervale pour donner un avantage conséquent. Chibisov alourdit le score dès la reprise. Les locaux sortent enfin de leur torpeur et déploient leur jeu. Sur une supériorité bien négociée, Rantakari débloque le compteur. Le Nefte sombre au dernier tiers mais n'encaisse plus qu'un ultime but en infériorité signé Plotnikov dans l'ultime minute de jeu. Victoire convaincante du Metallurg qui conforte sa quatrième place et lorgne sur la troisième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)

** : Sergeï Shmelyov (Leopard Sotchi)

* : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)



