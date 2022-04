Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Dos à dos Le SKA l'emporte à Moscou et égalise dans la série Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2022 à 09:47 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 2-3 (2-2)



KHL Le SKA égalise dans la série

Rossé au dernier tiers au match 2, le SKA n'a pas fait la même erreur cette fois et l'emporte chez le CSKA pour égaliser dans la série et donc récupérer l'avantage de la glace dans cette finale occidentale.

Après un premier tiers sans but qui semblait à un round d'observation, ce sont les Pétersbourgeois qui démarrent le mieux. Ojiganov, Burdasov et Vorobyov marquent coup sur coup et donnent trois longueurs d'avance au SKA.

Les locaux en difficultés parviennent cependant à débloquer leur compter et à réduire l'écart avant la deuxième sirène. Rapidement après la reprise, Sorkin permet aux siens de recoller. Mais le niveau retombe et Saint-Pétersbourg parvient à tenir son avance jusqu'au bout malgré quelques frayeurs en fin de partie.

Victoire finalement serrée du SKA qui s'est fait peur tout seul une fois encore. La série repart dans la capitale de la révolution bolchévique pour le match 5 qui donnera un avantage très important à celui qui l'emportera.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mikhaïl Vorobyov

** : Nikita Gusev

* : Andreï Svetlakov



