Magnitogorsk - Nur-Sultan : 6-2 (1-1)

Tchelyabinsk - Nijnekamsk : 2-1 (2-0)

CSKA Moscou - Iaroslavl : 4-1 (2-0)



KHL Kravtsov donne une 2e victoire au Traktor contre le Nefte

Deuxième victoire serrée pour le Traktor qui mène maintenant 2-0 contre Nijnekamsk. Un doublé de Kravtsov a suffit pour donner la victoire aux locaux dans un match très équilibré.

Le CSKA remporte une deuxième victoire convaincante à domicile pour doubler son avance avant de se déplacer sans pression à Iaroslavl. C'est Plotnikov qui a été le héros moscovite avec un doublé et trois points, notons également les deux assistances d'Okulov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vitaly Kravtsov (Traktor Tchelyabinsk)

** : Sergeï Plotnikov (CSKA Moscou)

* : Brendan Leipsic (Metallurg Magnitogorsk)











