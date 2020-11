Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Du mouvement autour de la barre Le Sibir repasse 7me et le Barys se maintient 8e, mais le Torpedo sort des bonnes places. Magnitogorsk & Omsk se relancent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 18/11/2020 06:00 Tweeter

Omsk : 2-3

Novossibirsk - Nijni Novgorod : 3-1

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 1-2 TAB



KHL Le Sibir prend le dessus sur le Torpedo et passe 7e

Le Sibir qui s'est bien relancé en dominant Magnitogorsk reçoit cette fois le Torpedo, un adversaire direct pour les places protégées. Les visiteurs démarrent pied au plancher mais ils ne parviennent pas à déjouer la vigilance de Säteri. Sur une de leurs rares occasions, les locaux font mouche. Ruohomaa d'un magnifique tir décroisé vient fusiller Melnichuk, masqué. Galvanisés par leur public, les Sibériens haussent le ton au deuxième vingt et Chesalin sert parfaitement Sayustov qui double la mise. Le cerf réagit vite et bien et recolle rapidement au score, Jafyarov lance puissamment, le puck passe à côté mais heurte la bande et vient ricocher dans la botte du portier pour finir au fond. Le dernier tiers se joue jusqu'au bout avec un pressing de part et d'autres, à moins de deux minutes de la fin, Ruohomaa d'un coup de canon achève le suspense. Novossibirsk l'emporte et s'empare de la septième place, Nijni Novgorod glisse neuvième.

L'Avangard prend sa revanche en remportant le deuxième match du back-to-back à Khabarovsk. Rapidement menés au score, les visiteurs renversent la tendance et prennent un avantage conséquent qui leur permet de contenir le retour de l'Amur qui revient trop tard dans l'ultime minute de jeu. Omsk remet la marche en avant et reprend un peu d'avance pour sa deuxième place.

Magnitogorsk renoue enfin avec la victoire mais ce fut laborieux sur la glace de Nur-Sultan. C'est Prokhorkin le héros métallurgiste du jour, il a marqué l'unique but du match avant de marquer le tir au but vainqueur. Le point sauvé par le Barys lui permet de maintenir la 8e place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikael Ruohomaa (Sibir Novossibirsk)

** : Nikolaï Prokhorkin (Metallurg Magnitogorsk)

* : Tomas Zohorna (Amur Khabarovsk)



