Hockey sur glace - KHL : Duels de félins Les Tigres de l'Amur dominent le Leopard Sotchi, l'Avtomobilist vire en tête de l'Orient, Nijnkamsk remonte. Le SKA remporte le derby de l'armée, le Loko prend la 3e place. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/10/2020 à 06:00

Nijnekamsk : 3-4

Nijni Novgorod - Ekaterinbourg : 2-3 TAB

Minsk - Iaroslavl : 0-1

Kazan - Nur-Sultan : 0-1 ap

Sotchi - Khabarovsk : 3-4 TAB

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-1



hcsochi.ru Les tigres de l'Amur dominent le Leopard Sotchi

Sotchi prend rapidement l'avantage sur l'Amur grâce à deux buts de Pogorichny. Mais les tigres renversent la tendance et Ushenin égalisent juste avant la deuxième sirène. Butuzov donne même brièvement l'avantage aux visiteurs, mais Karjalainen à tôt fait d'égaliser. Il faut donc des pénaltys pour séparer les deux équipes, Langhamer repousse tous les tireurs locaux, de l'autre côté Rasskazov, Yakupov et Golubev marquent pour assurer la victoire de Khabarovsk.

L'Avtomobilist s'empare de la première place de l'Orient avec un succès compliqué à Nijni Novgorod. Après un énorme match, les deux équipes se neutralisent et il faut une séance de fusillade pour connaître le nom du vainqueur. Datsyuk et Holland par deux fois trouvent la faille aux tirs au but pour donner la victoire et la tête de la conférence à Ekaterinbourg.

Le Barys remporte le derby des panthères contre l'Ak Bars, un match d'ailleurs placé sous le signe de la solidarité et la protection des léopards des neiges en grand danger de disparition dans le Tatarstan comme au Kazakhstan. Un unique but de Starchenko en prolongation permet la victoire des visiteurs. Ortio blanchit avec 32 arrêts.

Le Neftekhimik réalise un petit exploit en s'imposant à Magnitogorsk. Les Loups démarrent à toute allure et mènent jusqu'à 4-1 grâce à deux points de Galuzin et Byakin. Les locaux reviennent petit à petit, Kochelev marque deux buts mais cela ne suffit pas, la série de victoire des métallurgistes prend fin.



Le CSKA remporte le derby de l'armée contre le SKA grâce à un doublé d'Okulov, cette victoire lui permet de conserver une bonne avance en tête sur son rival.

Le Lokomotiv continue son bon parcours et s'impose à Minsk sur un unique but signé Korchkov à 3 minutes du terme. Pasquale blanchit avec 15 arrêts. Une nouvelle victoire qui permet à Iaroslavl de passer troisième en lieu et place de son adversaire du jour.



*** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

** : Vladimir Galuzin (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

