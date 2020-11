Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Duels de ténors L'Avtomobilist et le CSKA remportent les matchs chocs de cette journée. Le SKA cartonne. Le Tratkor, le Barys et le Torpedo restent dans le bon wagon oriental tout comme le Severstal et le Dynamo à l'Ouest, Sotchi se reprend Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2020 à 06:00 Tweeter

REPORTE

Tchelyabinsk - Kazan : 2-1

Nijnekamsk - Nur-Sultan : 1-2

Nijni Novgorod - Pékin : 2-0

Iaroslavl - Ekaterinbourg : 1-2

Podolsk - Saint-Pétersbourg : 1-8

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 2-3 TAB

CSKA Moscou - Oufa : 5-3

Riga - Sotchi : 1-3



Photographes : Yaroslav et Yulya Neyelovy pour hclokomotiv.ru Le Lokomotiv s'incline face à l'Avtomobilist de Kovar

Dû à plusieurs cas de Covid-19 au sein du staff d'Helsinki, le match est repoussé à une date ultérieure.

Le gros duel de la journée est entre Iaroslavl en forme olympique et l'Avtomobilist en excellente posture en Orient. Le premier tiers est âprement disputé mais globalement dominé par les locaux sans toutefois que le score n'évolue. La musique change en deuxième période, et dès la reprise il faut moins d'une minute pour que Golychev derrière la cage remette plein axe à Macek qui ouvre le score d'un lancer bien cadréà bout portant. L'Avto continue de dérouler et Golychev s'échappe en break, bien gêné par Ohtamaa il perd le contrôle de la rondelle mais Ilyenko dégage en urgence et déjoue son propre gardien pour doubler l'avantage des visiteurs. Le Lokomotiv mitraille la cage adverse pendant tout le dernier tiers mais Kovar s'illustre. A une minute de la fin, Marchenko canonne de la bleue et débloque enfin le compteur local, mais il est trop tard, l'Avtomobilist l'emporte et se rapproche encore un peu plus de la première place.

Nouveau succès étriqué mais très précieux du Traktor sur un cador de la conférence orientale, cette fois c'est Kazan qui a subit la loi des Ouraliens. Grâce à un bon powerplay en début de deuxième tiers, Hyka et Byvaltsev donnent deux longueurs d'avance aux locaux à chaque fois en supériorité numérique. Le leader parvient à réduire la marque mais pas à égaliser et doit s'incliner.

Le Barys poursuit sa bonne série en engrangeant une nouvelle victoire, cette fois sur la glace de Nijnekamsk. Ce sont les Suédois Lilja et Videll qui ont fait la différence en marquant les deux buts des visiteurs.

Le Torpedo reste également dans le bon groupe en plongeant Pékin dans le doute. Jafyarov et Urakov ont tous deux marqués tandis que Serebryakov repousse les 37 lancers chinois pour blanchir.



Photographe : Kaspars Volonts pour dinamoriga.lv Sotchi se reprend en s'imposant à Riga

Sotchi renoue avec la victoire en dominant une toujours palote équipe de Riga. Après deux tiers sans but, le Leopard fait la différence en début de dernier vingt avec deux réalisations en quelques minutes. Puis les visiteurs marquent une troisième fois, malgré moults tentatives, Riga peine à débloquer son compteur et n'y parvient que dans la dernière minute, trop tard pour changer le cours du jeu. Aleksandrov, Rundblad et Strömwall marquent tous deux points.

Après deux défaites consécutives contre ses rivaux moscovites, le CSKA rebondit de fort belle manière en dominant Oufa. Les locaux prennent par deux fois l'avantage grâce à un doublé de Mamin mais les visiteurs égalisent à deux reprises. En toute fin de deuxième période cependant le CSKA reprend les devants. Une bonne dernière période permet à l'armée rouge d'inscrire deux nouveaux buts avant une réduction du score anecdotique de Hartikainen à l'ultime seconde de jeu.

Le SKA écrase litéralement Podolsk dans le match du jour avec un cinglant 8-1 et notamment quatre buts inscrits lors du tiers médiant. Vey et Ojiganov marquent trois points. Tkachyov, Tokranov, Aaltonen et Podkolzin comptent eux deux points chacun.

Dans un match serré le Severstal fait rechuter le Dynamo décidement bien incapable d'aligner une série de victoires. Pourtant et comme bien souvent, le club de la police menait au score avant la dernière période mais se fait comme bien souvent rejoindre au score avant de s'incliner aux tirs au but. Tcherepovets rejoint au classement son adversaire du jour mais ne peut le dépasser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Serebryakov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Yuri Aleksandrov (Leopard Sotchi)

* : Igor Ojiganov (SKA Saint-Pétersbourg)



