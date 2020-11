Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : En selle Le Chevalier de Podolsk se relance aprs 4 revers de suite, dans l'autre match Oufa se ressaisit difficilement domicile Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 21/11/2020 06:00 Tweeter

Oufa - Spartak Moscou : 2-1 TAB

Podolsk - Tcherepovets : 4-1



KHL Le Vityaz domine Tcherepovets et passe 7e

Le Vityaz en délicatesse après quatre défaites consécutives, doit se reprendre face à Tcherepovets pour repasser dans le bon groupe. Les sidérurgistes dominent nettement le premier tiers mais sans parvenir à déjouer Ejov. Au deuxième tiers, Danforth lancé seul, ouvre la marque pour les locaux. Profitant d'une supériorité numérique, Kodola dans l'axe envoie un coup de canon dans le but local pour égaliser. les visiteurs commettent trop de fautes en fin de deuxième tiers et le payent cash. Moiseyev dévie parfaitement à l'angle opposé pour Malykhin qui remet les siens devant. Dans la foulée sur une nouvelle supériorité, c'est encore Danforth, dans le slot, qui fait sauter la banque. Le Severstal fait le forcing en dernier tiers, en vain. Pylenkov ajoute un nouveau but dans la cage vide. Podolsk l'emporte et récupère la huitième place, à un point derrière son adversaire du jour.



Après un déplacement mitigé en Occident, Oufa retrouve sa glace, mais croise encore une fois le fer face à un adversaire occidental, le Spartak. Après un premier tiers vierge mais dominé par les visitieurs, ceux-ci ouvrent le score en tout début de deuxième tiers, par Nikontsev. La partie s'équilibre et logiquement, les Bachkirs égalisent grâce à Manninen. Il faut une séance de tirs au but pour séparer les inséparables et Granlund finit par donner la victoire à Oufa qui récupère la cinquième place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Justin Danforth (Vityaz Podolsk)

** : Markus Grnalund (Salavat Yulaev Oufa)

* : Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk)



