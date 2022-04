Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Encore en finale Troisième finale de suite pour le CSKA Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/04/2022 à 21:06 Tweeter

CSKA Moscou : 0-3 (3-4)



KHL Le CSKA Moscou encore champion de l'Occident

Le CSKA a encore une fois déjoué son rival du SKA qui rate la finale pour la troisième fois de suite. Le club de l'armée rouge lui se rend encore en finale comme depuis 3 saisons. L'absence complète de suspense se poursuit en Occident.

Dans le match décisif les visiteurs ont été au rendez-vous, pourtant malmenés après un premier tiers houleux ils s'en sortent avec un score vierge.

Le CSKA hausse le ton au tiers médiant et parvient à prendre le large grâce à un doublé de Plotnikov.

Saint-Pétersbourg peine à revenir fort dans le dernier vingt. Malgré quelques tentatives la porte reste fermée. Les locaux sortent leur gardien, l'occasion pour Okulov de creuser l'écart dans la cage vide.

Fedotov blanchit pour ce match 7 avec 26 arrêts. Une fois encore c'est le CSKA qui défendra les couleurs de l'Orient face au Metallurg de Magnitogorsk à partir de lundi. Il s'agit de la même finale qu'en 2016 où les Ouraliens l'avaient emporté en 7 parties.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Sergeï Plotnikov

** : Ivan Fedotov

* : Anton Burdasov Saint-Pétersbourg -: 0-3Lea encore une fois déjoué son rival duqui rate la finale pour la troisième fois de suite. Le club de l'armée rouge lui se rend encore en finale comme depuis 3 saisons. L'absence complète de suspense se poursuit en Occident.Dans le match décisif les visiteurs ont été au rendez-vous, pourtant malmenés après un premier tiers houleux ils s'en sortent avec un score vierge.Le CSKA hausse le ton au tiers médiant et parvient à prendre le large grâce à un doublé deSaint-Pétersbourg peine à revenir fort dans le dernier vingt. Malgré quelques tentatives la porte reste fermée. Les locaux sortent leur gardien, l'occasion pourde creuser l'écart dans la cage vide.blanchit pour ce match 7 avec 26 arrêts. Une fois encore c'est le CSKA qui défendra les couleurs de l'Orient face au Metallurg de Magnitogorsk à partir de lundi. Il s'agit de la même finale qu'en 2016 où les Ouraliens l'avaient emporté en 7 parties.*** : Sergeï Plotnikov** : Ivan Fedotov* : Anton Burdasov © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo