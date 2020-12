Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Encore plus haut Oufa passe 3e en Orient et louche sur la 2e place. A l'Ouest, les Jokerit et Podolsk se rapprochent du ventre mou Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 01/12/2020 06:00 Tweeter

KHL Le Salavat Yulaev l'emporte et prend la 3e place

Ekaterinbourg en difficultés glisse dans le classement reçoit Oufa qui lui est en bonne forme. Un duel intéressant dans la bonne partie du tableau oriental. La montagne accouche finalement d'une souris dans cette partie. Les deux équipes se neutralisent avec une égalité parfaite dans le nombre de tirs et la possession de la rondelle. Kovar et Tarasov repoussent 31 lancers et il faut donc aller en prolongation avec un score vierge. Une faute locale met en difficulté le collectif ouralien qui doit faire le dos rond à trois contre quatre. Hartikainen au premier poteau remet à l'aveugle entre ses jambes pour Granlund dans le slot qui nettoie la lucarne et offre la victoire au Salavat Yulaev. Deux points qui lui permettent de s'emparer de la troisième place de l'Orient, à une longueur seulement du deuxième fauteuil.



Les Jokerit se déplacent à Saint-Pétersbourg pour un attendu derby du golfe de Finlande. Le SKA montre les muscles au premier tiers et Marchenko ouvre logiquement le score. Les visiteurs inversent la tendance au deuxième vingt et Haapala égalise. La partie est équilibrée et disputée mais le score ne bouge plus. Joensuu finit par offrir la victoire aux Finlandais aux tirs au but.

Riga continue de s'enfoncer dans une crise durable, le Vityaz lui a infligé un nouveau revers dans cette journée. Les Lettons démarrent plutôt bien la partie et leurs efforts sont récompensés en début de deuxième période lorsque Indrasis ouvre la marque. Mais en à peine trente secondes, Moiseyev et Pautov ont marqué et complètement renversé la tendance. Profitant d'un powerplay, Moiseyev alourdit la marque encore. Le Dinamo tente bien de revenir, mais le mal est fait, il ne peut plus marquer. Pautov entérine la victoire en marquant dans la cage vide. Podolsk reste au contact de la zone des 8.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Yuri Pautov (Vityaz Podolsk)

** : Daniil Tarasov (Salavat Yulaev Oufa)

* : Henrik Haapala (Jokerit Helsinki)



