Tchelyabinsk : 1-7 (2-2)

Dynamo Moscou - CSKA Moscou : 3-6 (0-4)



KHL Le CSKA balaie le Dynamo en quatre matchs

Le CSKA se qualifie en un minimum de match contre son rival du Dynamo, nettement dépassé dans ce quatrième match. Toujours invaincu le club de l'armée rouge se qualifie pour sa sixième finale de conférence en sept ans toujours sans la moindre once de suspense. Le club de la police avait pourtant mené 3-0 après à peine dix minutes de jeu. Mais petit à petit son avance s'érode et il s'effondre au dernier tiers où il encaisse quatre buts, la messe est dite. Slepyshev, Grigorenko, Kamenev et Dietz ont tous marqué deux points. Le gardien légendaire du Dynamo Moscou, Aleksandr Eryomenko tire sa révérence à 42 ans, salut l'artiste !



Le Traktor égalise dans la série qui l'oppose à Oufa de la plus belle des manières en atomisant le club bachkir. Le premier tiers est plutôt serré, mais grâce à un doublé de Hyka (qui marque trois points dans ce match) les visiteurs mènent d'une courte tête. Les visiteurs écrasent le second vingt avec quatre buts inscrits sans réplique, les verts sont au tapis. Kapustin a inscrit également trois points dans cette partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomas Hyka (Traktor Tchelyabinsk)

** : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)

