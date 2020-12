Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Encore une fois sur la brèche Le Torpedo s'impose en forçant le verrou à Riga Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/12/2020 à 06:00 Tweeter

Nijni Novgorod : 4-6



KHL Le Torpedo de Miele s'impose de justesse à Riga

Unique match en retard dans la trêve, Riga reçoit toujours sans public, le Torpedo. Les locaux, lanterne rouge de la ligue, espérent un petit miracle. Les visiteurs démarrent vite et bien, Szwarz contourne le but et sert Varnakov qui colle au fond pour ouvrir le score (0-1).

Les visiteurs restent dangereux, et Schenfeld lancé en break double la mise (0-2).

Les Lettons font de leur mieux pour revenir, dans les deux dernières minutes de la première période ils renversent complètement la donne. Indrasis profite du trafic pour débloquer le compteur des grenats à deux minutes quarante (1-2).

Riga recule mais parvient à contrer, Dzierkals met sur orbite Rihards Bukarts, seul en break, il gagne son duel et égalise (2-2).

Dans l'ultime seconde de jeu, Roberts Bukarts envoie un missile pour donner l'avantage aux siens (3-2).

Le club au cerf reprend du poil de la bête au début du deuxième tiers. Marin s'offre un festival dans la zone offensive et transmet au second poteau à Miele qui n'à plus qu'à pousser dans l'angle ouvert pour égaliser (3-3).

La partie est équilibrée et disputée, le Dinamo accélère mais ne parvient pas à reprendre les devants avant la deuxième sirène. Dès la reprise, le Torpedo marque encore, Jafyarov lance du coin, le puck heurte le patin de Ochenieks et termine dans le but (3-4).

Riga ne désarme pas et retourne au travail, la pression s'intensifie. Svanenbergs dévie au fond le slap de Zile, les locaux égalisent (4-4).

Mais dans la foulée, les Lettons sont pénalisés. Le Torpedo se rue dans la brèche et le rookie Chekhovitch remet son équipe devant (4-5).

Riga dos au mur sort son gardien, mais Szwarz vient en finir en marquant dans la cage vide, les téméraires lettons, trop téméraires sont vaincus (4-6).



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Damir Jafyarov

** : Kristaps Zile

*** : Damir Jafyarov
** : Kristaps Zile
* : Jordan Szwarz











