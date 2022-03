Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Et de deux Toutes les équipes engagées ont engrangé un deuxième succès Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2022 à 09:15 Tweeter

Oufa - Novossibirsk : 4-2 (2-0)

Kazan - Omsk : 2-5 (0-2)

Saint-Pétersbourg - Minsk : 3-1 (2-0)

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 3-4 (0-2)



KHL Oufa double la mise à domicile

Oufa privé de tous ses joueurs étrangers qui ont quitté le pays double la mise contre Novossibirsk qui a également perdu quasiment tous ses renforts. Shmelyov compte deux points dans la victoire de son équipe qui se déplacera en Sibérie pour les deux prochaines rencontres.

L'Avangard remporte un deuxième succès de rang à Kazan et se place en position idéale dans ce premier tour. Rapidement devant au score, les visiteurs se sont fait rattraper avant de prendre le large grâce à deux buts inscrits en infériorité numérique ! Soshnikov inscrit un doublé dans la rencontre. Semyonov et Knight ont également compté deux points.



Le SKA l'emporte une deuxième fois mais moins nettement cette fois contre Minsk. Un doublé de Kuzmenko permet aux locaux de l'emporter et deux buts inscrits dans les dernières minutes de jeu. Le doute plane toujours sur le fort contingent de joueurs étrangers du club bélarusse, qui pourraient bien quitter le navire avant la fin de la série.

Le Dynamo Moscou s'incline de nouveau à domicile contre le Severstal à cause de ses égarrements défensifs qui l'ont fait tirer de l'arrière à 3-0 après à peine 8 minutes de jeu. Vovchenko a marqué deux buts dans la nouvelle belle victoire des sidérurgistes. Nättinen a également marqué deux points. Le Dynamo est en pleine crise et selon certaines sources, les salaires des joueurs n'auraient pas été versés sur les derniers mois.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

* : Kirill Semyonov (Avangard Omsk) - Novossibirsk : 4-2 (2-0)Kazan -: 2-5 (0-2)- Minsk : 3-1 (2-0)Dynamo Moscou -: 3-4 (0-2)privé de tous ses joueurs étrangers qui ont quitté le pays double la mise contrequi a également perdu quasiment tous ses renforts.compte deux points dans la victoire de son équipe qui se déplacera en Sibérie pour les deux prochaines rencontres.L'remporte un deuxième succès de rang àet se place en position idéale dans ce premier tour. Rapidement devant au score, les visiteurs se sont fait rattraper avant de prendre le large grâce à deux buts inscrits en infériorité numérique !inscrit un doublé dans la rencontre.etont également compté deux points.Lel'emporte une deuxième fois mais moins nettement cette fois contre. Un doublé depermet aux locaux de l'emporter et deux buts inscrits dans les dernières minutes de jeu. Le doute plane toujours sur le fort contingent de joueurs étrangers du club bélarusse, qui pourraient bien quitter le navire avant la fin de la série.Les'incline de nouveau à domicile contre leà cause de ses égarrements défensifs qui l'ont fait tirer de l'arrière à 3-0 après à peine 8 minutes de jeu.a marqué deux buts dans la nouvelle belle victoire des sidérurgistes.a également marqué deux points. Le Dynamo est en pleine crise et selon certaines sources, les salaires des joueurs n'auraient pas été versés sur les derniers mois.*** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)* : Kirill Semyonov (Avangard Omsk) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur