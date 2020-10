Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Force finnoise Helsinki grimpe au gnral aprs son bon succs, le Vityaz carbure. A l'Est, Oufa se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 04/10/2020 10:18 Tweeter

Helsinki : 2-3

Nijnekamsk - Oufa : 1-4

Podolsk - Riga : 6-1



KHL Norman et Helsinki l'emporte Iaroslavl

Les Jokerit espèrent remonter au général et réalisent un bon test à Iaroslavl. Le premier tiers est très disputé, Schroeder dans un angle improbable parvient à trouver l'ouverture du score. Le début de période est houleux, et le Loko en profite pour égaliser en supériorité numérique. Tkachyov trouve l'ouverture d'un bon lancer du poignet. Dans la foulée, à quatre contre quatre, les Jokerit profitent de leur vitesse pour repasser devant, Norman s'infiltre et laisse en retrait pour Krejcik qui fusille Isaev. Les locaux bombardent pour revenir, sans succès. En fin de période, Anttila parvient à servir Jensen à l'embuscade au second poteau, il pousse au fond. Le Lokomotiv surdomine la dernière période, Lindbäck tombe sur la glace, Korchkov en profite pour réduire l'écart. Après ce but casquette, les Finlandais resserrent les rangs et ne cèdent plus rien. Grâce à ce succès Helsinki passe sixième, devant son adversaire du jour.

Le Vityaz surclasse Riga dans un match où il est tout écrasé. Après un premier tiers équilibré avec un but partout, les locaux prennent le large au deuxième, l'avalanche se poursuit au dernier tiers avec trois nouvelles réalisations. Daugavins marque 4 points, Tedenby trois et Varfolomeev deux. Podolsk récupère la cinquième place grâce à ce succès.



A l'Est Oufa se relance vers les sommets en dominant logiquement le Neftekhimik. Après un premier tiers vierge, Galuzin ouvre la marque pour les visiteurs, cela réveille le géant vert qui marque trois buts coup sur coup et conclut avec un quatrième en dernière période. Vorobyov et Kugrychev marquent deux points pour les vainqueurs qui repassent troisièmes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk)

** : Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki)

*** : Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk)

** : Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki)

* : Mikhaïl Vorobyov (Salvat Yulaev Oufa)











