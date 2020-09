Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Grand Prince Grce un doubl de Prince, Minsk l'emporte et se cale bien au chaud, comme le Vityaz. Le SKA et le Lokomotiv se partagent les premires places. A l'Est, Oufa inflige Omsk sa premire dfaite et recolle au classement tout comme le Metallurg et Kazan Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 14/09/2020 06:00 Tweeter

Oufa - Omsk : 3-2

Magnitogorsk - Nijni Novgorod : 3-1

Iaroslavl - Tchelyabinsk : 2-1

Podolsk - Tcherepovets : 2-1 TAB

Spartak Moscou - Minsk : 3-4 ap

Sotchi - Kazan : 0-4

Saint-Pétersbourg - Nijnekamsk : 5-2



Minsk qui tente de se relancer se déplace dans la capitale russe pour y affronter le Spartak qui espère se replacer en haut de tableau. Le premier tiers est disputé et d'un niveau solide, en powerplay Fyodorov donne l'avantage aux locaux. Au début de la deuxième période, le lancer de Demko rebondit dans plusieurs joueurs dont le portier moscovite, mais le palet termine sa course dans le but. Dans la foulée, Lodnia sert Prince dans la profondeur, il glisse la rondelle entre les jambières d'Hudacek pour donner l'avantage aux bisons. Le Spartak repart de l'avant et profite des largesses de la défense biélorusse pour égaliser. En powerplay, Bakos donne l'avantage aux locaux dans la foulée. Le Dinamo récupère également un jeu de puissance en fin de tiers que Kozun convertit pour égaliser. Le dernier tiers est équilibré et aucune des deux équipes ne peut reprendre l'avantage, il faut donc disputer une prolongation. Shane Prince récupère la rondelle slalome dans la défense et donne la victoire à Minsk.

Le SKA maintient sa place au sommet en dominant largement Nijnekamsk. Dans ce match, Aaltonen s'offre 4 points et un tour du chapeau, Burdasov et Tkachyov ont marqué chacun deux points.

Le Lokomotiv a peiné pour se défaire du Traktor mais prend tout de même la victoire devant ses partisans grâce à un doublé d'André Petersson et plus de 30 arrêts pour le jeune portier Konovalov.

Omsk était la dernière équipe invaincue du début de saison, il n'en est plus, après la victoire d'Oufa. Il ne faut que 23 secondes de jeu pour que Biryukov ouvre la marque pour les locaux. Le SYU surdomine le premier tiers et Hartikainen double la mise à la mi-période. L'Avangard parvient un peu à sortir la tête de l'eau et Khokhlachyov débloque le compteur sibérien. Profitant d'une supériorité numérique dès le début du deuxième vingt, Hartikainen fait reprendre le large aux siens. Les Eperviers retrouvent leurs esprits au dernier tiers, la pression change de camp surtout après que Shumakov n'ait trouvé la faille pour faire recoller au score. Les Avangardistes mettent les bouchées doubles mais rien n'y fait, Metsola et le Salavat Yulaev tiennent jusqu'au bout.

Magnitogorsk profite de ce faux pas pour recoller grâce à sa victoire contre le Torpedo grâce notamment à deux points de Nestrasil et 33 arrêts d'Olkinuora.

Kazan revient aussi au contact après un succès cinglant sur la glace du Leopard. Dans une partie à sens unique, Azevedo compte deux points et Bilyalov blanchit avec 19 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Miro Aaltonen (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Shane Prince (Dinamo Minsk)

* : André Petersson (Lokomotiv Iaroslavl)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

