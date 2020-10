Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Hourrah Oural ! Les trois clubs de l'Oural, le Metallurg, l'Avtomobilist et le Traktor assurent. A l'Ouest Sotchi confirme son retour en forme Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 08/10/2020 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Nur-Sultan : 3-2

Tchelyabinsk - Pékin : 4-2

Saint-Pétersbourg - Magnitogorsk : 1-4

Minsk - Sotchi : 1-2



KHL Le SKA arrt par Olkinuora et Magnitogorsk

La grosse rencontre de cette journée est le choc entre Saint-Pétersbourg et le Metallurg. Dès le premiers coups de patins, la partie est disputée et acharnée même entre les deux ténors. Le premier tiers dominé par les locaux ne voit pas de but inscrit. Kemppainen débloque le compteur pétersbourgeois dès la reprise du deuxième vingt. MMK contre dans la foulée, Lammikko d'un tir laser égalise immédiatement après. Le jeu est toujours sur un bon rythme, Chibisov parvient à servir Yakovlev en retrait qui donne l'avantage aux visiteurs. Le SKA pousse mais ne parvient pas à déjouer Olkinuora. Le Metallurg joue sa chance à fond, Shvyryov récupère le palet derrière le but adverse et transmet dans l'axe à Korobkin qui fusille Berdin à bout portant. Le SKA force son destin mais la porte ouralienne reste close. Plotnikov vient conclure la belle rencontre de Magnitka en marquant en cage vide.

L'Avtomobilist a remporté une bonne victoire à domicile face à Nur-Sultan et récupère la deuxième place orientale. L'Avto s'offre un démarrage sur les chapeaux de roues, Holland ouvre la marque dès la 1ère minute, Macek double la mise en supériorité après 5 minutes. Le Barys très malmené sur la glace parvient à réduire la marque en powerplay grâce à Starchenko. La partie s'équilibre au tiers médiant, mais l'inévitable Makeyev double l'avantage local. Les Kazakhs renversent la tendance, Lilja réduit l'écart mais les visiteurs ne reviendront pas.

Sotchi confirme son retour aux affaires avec une deuxième victoire de suite qui lui permet de passer neuvième. Minsk qui s'incline pour la deuxième fois consécutive contre un adversaire de bas de tableau commence à douter. Un excellent premier tiers permet au Leopard de mener 2-0 grâce à Rudenkov et Johansson en powerplay. Les locaux réduisent l'écart en deuxième vingt mais malgré leurs efforts ne parviennent pas à déjouer Lassinantti une deuxième fois et à égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vyatcheslav Osnovin (Traktor Tchelyabinsk)

** : Alekseï Makeyev (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Juho Olkinuora (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

