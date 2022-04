Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Jamais six sans sept Le CSKA s'est imposé à domicile et pousse à la tenue d'un septième match dans la finale occidentale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2022 à 09:29 Tweeter

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-1 (3-3)



KHL Grigorenko sauve le CSKA

Le CSKA dos au ravin dans cette série n'avait plus le choix, il fallait l'emporter à domicile après deux défaites de suite contre le SKA pour éviter des vacances prématurées. Contrat rempli, il y aura bien un match 7.

Les Moscovites écrasent la concurrence dans un premier tiers ultra dominé. Logiquement, ils passent devant grâce à Grigorenko.

Saint-Pétersbourg inverse la tendance au tiers médiant et montre ses muscles. En fin de période, Zykov parvient à égaliser. - Saint-Pétersbourg : 3-1 (3-3)Ledos au ravin dans cette série n'avait plus le choix, il fallait l'emporter à domicile après deux défaites de suite contre lepour éviter des vacances prématurées. Contrat rempli, il y aura bien un match 7.Les Moscovites écrasent la concurrence dans un premier tiers ultra dominé. Logiquement, ils passent devant grâce àSaint-Pétersbourg inverse la tendance au tiers médiant et montre ses muscles. En fin de période,parvient à égaliser.

Dès l'entame du dernier vingt, Abramov remet son équipe devant. La partie est disputée et équilibrée mais le score ne bouge plus. Le CSKA tient bon et parvient à alourdir la marque en cage vide grâce à Grigorenko.

Le CSKA pousse à la tenue d'un septième match décisif jeudi sur la glace de Saint-Pétersbourg pour connaître le nom du champion occidental qui ira défier le Metallurg en finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mikhaïl Grigorenko

** : Lars Johansson

* : Konstantin Okulov © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur