Kazan - Oufa : 4-1

Pékin - Ekaterinbourg : 2-5

Nijni Novgorod - Tcherepovets : 3-4 ap

Podolsk - Tchelyabinsk : 1-3

Spartak Moscou - Saint-Pétersbourg : 0-2



KHL L'Avtomobilist domine Pkin et vire en pole position

L'Avtomobilist en forme se déplace à Mytichtchi en banlieue moscovite pour y affronter Pékin dans son lieu d'accueil pour la saison en raison de la pandémie de SARS-Cov2. Le retour de la KHL à Mytichtchi a de quoi donner un peau de beaume au coeur des nostalgiques de l'Atlant. Malgré deux buts, dont l'ouverture du score, de Kristo, les Pékinois sont vite dépassés au score sans jamais vraiment parvenir à inquiéter leur adversaire du jour. Les unités spéciales de l'Avto tournent comme des avions et marquent pas moins de trois buts dont deux pour Golychev. Le magicien Datsyuk y va aussi de son but et de son assistance pour déjà 7 points en 13 matchs. Confortable victoire pour Ekaterinbourg qui s'empare de la tête de la conférence orientale.

L'Ak Bars remporte avec brio le premier derby des Verts de la saison à domicile face à Oufa. Les visiteurs frappent les premiers en powerplay par le diabolique Hartikainen. Mais les locaux ne tardent pas à égaliser, aussi en supériorité grâce à Dawes. Le deuxième tiers globalement dominé par Kazan voit l'inusable Zaripov donner l'avantage. C'est encore Zaripov (auteur de 4 points ce soir) qui double la mise avant que Galiev n'alourdisse encore le score face à une équipe bachkire qui ne parvient pas à répliquer. Les Tatars rejoignent leur adversaire du jour en haut du classement également à égalité avec le Metallurg et l'Avangard.

Le Traktor signe une deuxième victoire de suite en Occident, cette fois à Podolsk. Un doublé de Kravtsov, déjà 5 buts à son compteur, confirme bien le retour du fils prodigue de l'Oural.



hctorpedo.ru Le Severstal l'emporte Nijni Novgorod

Le Severstal confirme son bon début de saison avec un important mais tout de même difficile succès à Nijni Novgorod. Les sidérurgistes démarrent en fanfare et des buts de Morozov et Vikharev leur permettent de mener 2-0, mais le Torpedo réduit dans la foulée l'écart par Marin. Les locaux sont malmenés au tiers médiant mais tiennent le score, un gros effort dans le dernier tiers leur permet d'égaliser grâce à Jafyarov et même de prendre les commandes par Miele à moins de cinq minutes du terme. Les visiteurs égalisent bien vite par Petunin et on doit disputer une prolongation. Les jaunes et noirs se distinguent en prolongation, Kapustin remonte tout seul la glace et vient fusiller le portier pour offrir la victoire et la cinquième place occidentale à Tcherepovets.

Saint-Pétersbourg réalise un bon succès sur la glace du Spartak, grâce à un doublé de Tkachyov et au premier blanchissage (33 arrêts) de sa carrière KHL pour Askarov. Grâce à cette victoire le SKA vire en tête à l'Ouest mais avec un match de plus que son rival de l'armée, le CSKA.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Danis Zaripov (Ak Bars Kazan)

** : Vladimir Tkachyov (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Vitaly Kravtsov (Traktor Tchelyabinsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

