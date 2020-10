Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'Epervier déploie ses ailes L'épervier d'Omsk remporte le match au sommet. Dans l'autre rencontre le Lokomotiv en démonstration remporte un 8e succès de suite Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2020 à 06:00 Tweeter

Nijnekamsk - Iaroslavl : 1-5

Omsk - Ekaterinbourg : 6-3



KHL Khokhlachyov et Omsk dominent Ekaterinbourg

L'Avangard reçoit Ekaterinbourg pour un match au sommet de la conférence orientale. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire pour cette rencontre, en effet Chinakhov part en break et sert Khokhlachyov dans l'axe, il ouvre le score après moins de deux minutes de jeu. L'Avtomobilist part en break, Sexton dévie dans l'angle opposé pour Bocharov qui lance, le puck est touché par le gardien mais termine tout de même dans le but. Les visiteurs sont plus entreprenants mais ce sont les locaux qui repassent devant. Boucher met au fond un rebond concédé par le portier ouralien. Les deux équipes offrent un magnifique spectacle durant tout le second tiers, en powerplay Omsk en profite pour accroître son avantage. Knight au second poteau met en retrait à l'angle opposé pour Khokhlachyov qui marque une deuxième fois. Le meilleur compteur de la ligue fait parler la poudre dès la reprise pour recoller, Macek fait une passe en retrait exceptionnelle au second poteau où Makeyev n'a plus qu'à dévier au fond. Le match continue de tenir ses promesses, Tolchinsky en break sert idéalement Sekac, le tir passe à côté du but, rebondit sur la bande et revient de l'autre côté où Tolchinsky le propulse dans les buts. L'Avangard hausse le ton, Zernov se retourne pour délivrer une véritable offrande dans le slot pour Yakupov, la nouvelle recrue, qui n'a plus qu'à ajuster la cage pour un cinquième but. Ekaterinbourg tangue et se fait sanctionner, Tolchinsky alourdit encore la mise. L'Avto n'a pas encore abdiquer et renverse la tendance, Belousov réduit le score dans la foulée d'un coup de canon. Omsk referme les écoutilles et tient sa victoire qui lui conforte sa seconde place à deux points de la première et avec 2 matchs de retard, le soleil est au beau fixe pour l'Epervier.



Huitième victoire consécutive du Lokomotiv, cette fois sur la glace de Nijnekamsk. Pourtant les Loups avaient ouverts le score dès la 3ème minute par l'intenable Hudacek. Les visiteurs renversent complètement la tendance, égalisent et passent devant avant 15 minutes de jeu. Lander qui marque son deuxième but du jour, double la mise en milieu de partie. Un powerplay au début du dernier tiers permet à Marchenko d'alourdir le score. Un cinquième et dernier but achève la belle soirée de Iaroslavl qui conforte sa troisième place occidentale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Egor Chinakhov (Avangard Omsk)

** : Anton Lander (Lokomotiv Iaroslavl)

