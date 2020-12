Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'Ouest performant Le Dynamo brille en Bachkirie, tout comme le SKA dans l'Oural et Sotchi en extrme orient. Le Torpedo l'emporte difficilement face Pkin Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 06/12/2020 06:00 Tweeter

Sotchi : 2-3

Oufa - Dynamo Moscou : 0-3

Tchelyabinsk - Saint-Pétersbourg : 1-5

Pékin - Nijni Novgorod : 4-5 ap



hcsalavat.ru Eryomenko blanchi, le Dynamo Moscou domine Oufa

Oufa en forme reçoit le Dynamo Moscou qui reste sur un tonitruant à Ekaterinbourg. La première période se dispute sur un haut niveau et les deux équipes se neutralisent sans marquer de but. Oufa continue de pousser au deuxième tiers, mais toujours sans parvenir à déjouer Eryomenko. Un powerplay à la mi-match permet au Dynamo de prendre les commandes, Sergeyev canonne, Jaskin dévie au fond. Au dernier tiers la ligne magique des bleus et blancs frappent encore. Shipatchyov sort le palet pour Kagarlitsky qui part en contre, dévie pour Jaskin qui double la mise. Dans la minute qui suit, Muranov en break ajoute un troisième but au compteur moscovite. Le Salavat Yulaev pousse pour revenir mais la porte est close, Eryomenko blanchi avec 38 arrêts ! Le Dynamo Moscou récupère la quatrième place à l'Ouest.

Saint-Pétersbourg s'impose nettement face au Traktor qui doute avec une quatrième défaite de suite. Burdasov marque un rapide doublé pour mettre les visiteurs devant. Les Pétersbourgeois alourdissent la mise au tiers médiant grâce à Marchenko et Shvets-Rogovoy. En ultime période, Kamenev assure la victoire du SKA.

Sotchi réalise une bonne opération en s'imposant à Khabarovsk. L'entame est pourtant catastrophique avec un doublé de Golubev qui donne un bel avantage aux locaux. Shmelyov réduit l'écart avant la première sirène. Dans le deuxième tiers, les visiteurs égalisent grâcer à Tochitsky. L'Amur bombarde mais Tretyak s'illustre avec 37 arrêts. Dans le trafic, Kukchtel marque son premier but KHL et donne la victoire à Sotchi.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andy Miele (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)

* : Nikita Tochitsky (Leopard Sotchi)



