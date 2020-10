Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'ours et la panthère Dans l'unique match de la journée, le Traktor s'impose de justesse à Kazan Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2020 à 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 2-3 TAB



KHL L'ours de Tchelyabinsk déjoue la panthère de Kazan

L'Ak Bars bien placé en haut de tableau oriental reste sur un revers serré dans le derby tatar et espère se relancer face à Tchelyabinsk plutôt en forme également mais qui reste sur un revers également dans un derby ouralien. Le premier tiers est plutôt équilibré mais se déroule sur un rythme plutôt doux. Les visiteurs sont pénalisés, Kalinin part en break, il laisse derrière lui pour Byvaltsev qui ouvre la marque en infériorité numérique (0-1) !

Le deuxième vingt continue sur son petit rythme, les deux équipes se neutralisent au nombre des tentatives mais le Traktor commet plusieurs fautes. Sur un de ses powerplay, Kazan égalise. L'engagement en zone offensive est gagné par Galimov qui sert Galiev, ce dernier met à la bleue pour Yarullin qui trouve la faille d'un coup de canon (1-1).

C'est sur ce score de parité que s'achève la deuxième période. Les locaux mettent les bouchées doubles au dernier acte mais se heurte à un mur d'acier. Le Traktor tient bon et parvient à contrer. Il récupère un powerplay et renverse la tendance. Aberg pousse au fond un palet relâché par le gardien tatar (1-2).

Joie de courte durée pour les visiteurs, Kazan inverse immédiatement le jeu. Fazylzyanov profite d'un écran devant le portier visiteur pour égaliser quelques secondes plus tard (2-2).

Les deux adversaires se neutralisent et il faudra disputer une prolongation dans cette partie. Celle-ci est crispée mais ne donne rien, il faut aller jusqu'aux tirs au but. Byvaltsev, Aberg et Bailen trouvent la faille côté Tchelyabinsk c'est suffisant pour l'emporter et rester bien au chaud à la sixième place. Kazan reste troisième mais le point pris permet de maintenir la pression sur Ekaterinbourg, deuxième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Alekseï Byvaltsev

** : Sergeï Kalinin

* : Pontus Aberg



