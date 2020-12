Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La banlieue domine la capitale Le Vityaz s'impose face au leader de la confrence Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 28/12/2020 06:00 Tweeter

Podolsk - CSKA Moscou : 2-1



KHL Le Vityaz Podolsk triomphe du CSKA Moscou

Unique match dominical, les banlieusards de Podolsk reçoivent le club de la capitale, l'ogre du CSKA, leader de la conférence. Un duel très déséquilibré sur le papier.

Le match commence bien pour les locaux qui mettent vite la pression sur la cage défendue par Sharytchenkov. Le CSKA contre bien mais se prend dans une défense bien en place et physique. Daugavins parvient à lancer parfaitement Danforth seul en break, le Suédois gagne son duel et fait gronder le clairsemé public (1-0).

La partie est bien disputée, mais les locaux restent le plus dangereux jusqu'à la première sirène. Le CSKA est complètement amorphe au tiers médiant,. Le Vityaz en profite pour placer ses banderilles, mais malgré une domination sans partage, il ne parvient pas à doubler son avantage.

Les visiteurs accélèrent enfin en dernière période, ils profitent de plus de l'indiscipline locale pour mettre des coups de plus en plus dangereux. Finalement ils trouvent logiquement la faille et égalisent. En supériorité numérique, Shalunov dévie au second poteau pour Okulov qui nettoie la lucarne banlieusarde (1-1).

Le CSKA hausse le ton pour prendre les devants mais Ejov s'illustre devant la cage locale pour tenir le score de parité. A 1'52 de la fin de partie, Danforth gagne un engagement en zone offensive, il sert Daugavins qui d'un lancer parfait fusille le portier de la capitale (2-1).

Le CSKA fait le siège du but local pour revenir, mais en vain. Belle victoire, assez inatendue du Vityaz, qui recolle à la huitième place occidentale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Justin Danforth

** : Kaspars Daugavins

* : Aleksandr Sharytchenkov



